“Risparmio”: Al Bano stupisce tutti parlando del regalo di Natale per Loredana Lecciso

Al Bano ha anticipato a Ora Magazine che regalo avrebbe fatto a Loredana Lecciso in occasione del Natale: le sue parole hanno stupito tutti.

Con l’arrivo del Natale è arrivata puntuale anche quest’anno la tradizione dei regali. Un’abitudine che non esclude neanche i Vip e a tal proposito Al Bano ha dato a Ora Magazine delle anticipazioni. Il cantante pugliese in questi giorni ha parlato alla rivista di come avrebbe trascorso questa importate festività e anche del regalo che avrebbe fatto alla compagna Loredana Lecciso.

Il 25 dicembre è da anni una data doppiamente significativa per lui, visto che proprio in questa giornata sua figlia Cristel festeggia il compleanno. La terzogenita di Al Bano è nata nell’85 e oggi vive con suo marito in Croazia, dove quest’anno è rimasta per il Natale. “Nessun regalo può superare il dono della vita! Purtroppo quest’anno resta in Croazia, con la famiglia del marito – aveva rivelato Carrisi nell’intervista – Noi abbiamo fatto un accordo: un anno viene giù a Cellino, ed un anno resta a casa sua, così accontenta tutti”.

Il leone di Cellino San Marco aveva poi anticipato che avrebbe trascorso il cenone insieme alla famiglia di Loredana Lecciso con la quale, a dispetto di alcune critiche, vive una storia molto solida da ormai oltre vent’anni. Quando sono nati i loro due figli, Jasmine e Al Bano jr, entrambi erano già genitori: ricordiamo infatti che anche la Lecciso aveva alle spalle un matrimonio terminato, quello con l’editore Fabio Cazzato, dal quale è nata una figlia di nome Brigitta.

Riguardo al regalo destinato alla compagna, Al Bano è stato molto schietto: indovinate di cosa si tratta!

Al Bano e il regalo di Natale a Loredana Lecciso: il cantante spiazza tutti

Nel corso dell’intervista, Al Bano ha speso parole molto belle sui familiari di Loredana con cui ha trascorso il cenone della vigilia: “Con tutti i membri della sua famiglia non siamo amici, ma siamo stra-amici. Della famiglia Lecciso, che stimo molto, mi piace che sono persone intelligenti”.

Se per il celebre artista il regalo più importante di Natale è stato sicuramente la nascita di sua figlia Cristel, ciò non vuol dire che trascuri altri tipi di doni, come ad esempio quello per l’amata Loredana. Carrisi resta però un uomo molto schietto ed ironico e lo è stato anche quando ha parlato dell’argomento ai microfoni di Ora Magazine.

“I regali? Per fortuna, lei ha l’allergia all’oro, quindi risparmio di comprare costosissimi diamanti e pietre preziose – ha detto – Abbiamo concordato che le regalo un bel vestito, per il resto non c’è niente di meglio che stare assieme”.

Al Bano e la Lecciso sono davvero una coppia formidabile, non trovate?