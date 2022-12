Scommetto che non hai mai usato questo per pulire i termosifoni: risultato eccezionale; un metodo infallibile che non tutti conoscono.

Rappresentano una vera e propria salvezza nei giorni più freddi, ma che fatica pulirli! Parliamo proprio dei termosifoni, utilissimi per riscaldare le nostre abitazioni in inverno: basta un semplice clic e il calore si diffonde in tutte le camere. Pulire questi apparecchi, però, è tutt’altro che semplice, per via dei numerosi spazi stretti e nascosti. E poi, c’è da ammetterlo, non tutti si ricordano di igienizzare questa parte della casa, lasciando quindi che lo sporco si accumuli. Come risolvere il problema in modo pratico e veloce?

C’è un prodotto, che quasi sicuramente hai in casa, che si rivela decisamente ottimo per la pulizia dei termosifoni. È qualcosa che utilizzi per un compito totalmente diverso, ma grazie alla sua azione sgrassante e pulente permette di far tornare i tuoi riscaldamenti come nuovi. Di cosa si tratta? Ti raccontiamo tutto!

Pulire i termosifoni non è mai stato così semplice: utilizza questo e il risultato sarà incredibile

È da un po’ di tempo che trascuri la pulizia dei tuoi termosifoni e vuoi correre ai ripari? Niente paura! Oggi ti sveliamo un metodo infallibile per far tornare i termosifoni come nuovi. Ti basta usare un alleato magico che tutti utilizzano soltanto per una mansione, non immaginando che può essere utile per tante altre cose! Di che stiamo parlando? Delle pastiglie per lavastoviglie, che, come tanti altri prodotti, prevedono degli usi alternativi davvero impensabili. Queste capsule ‘magiche’ possono essere utilizzate per la pulizia di diverse cose, tra cui la lavatrice e le piastrelle, oltre che, appunto, i termosifoni!

Quello che dovrai fare è procurarti una bacinella piena di acqua bollente, dove inserirai la tua pastiglia, che prima dovrai sbriciolare e rendere polverosa: aiutati con qualcosa che hai in casa! Una volta ottenuta la soluzione di acqua e detersivo, pulisci il termosifone con un panno in microfibra e, nelle zone più strette e nascoste, con una spazzolino o una spugnetta che puoi legare ad un filo. Così raggiungerai anche le zone più complicate, che torneranno pulite in pochissimi secondi. L’azione super potente di questo detersivo permette di eliminare anche lo sporco più ostinato, che si accumula nel tempo.

Il consiglio, però, è quello di provvedere alla pulizia dei termosifoni con una certa regolarità, così da non rendere più complicato il compito quando polvere e sporco si annida per molti giorni. Se non vuoi utilizzare la capsula per la lavastoviglie, puoi sempre optare per una valida alternativa: il sapone di Marsiglia. Crea una miscela di acqua calda e sapone e immergi un panno: il risultato finale sarà allo stesso modo eccezionale. Provare per credere!