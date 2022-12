Siamo abituati a vederla truccata ma Lady Gaga al naturale lascia tutti senza parole; com’è la star in versione acqua e sapone.

Lei non ha bisogno di presentazioni: è una della artiste più famose, talentuose ed apprezzate al mondo. Cantante dalla voce straordinaria ma non solo: Lady Gaga è anche attrice e compositrice, eccellendo in tutto ciò che fa. E lasciando tutti senza parole con i suoi look, mai banali!

Per i suoi concerti o gli eventi mondani, la star statunitense sa sempre come colpire il pubblico, scegliendo outfit eccentrici, dai colori più disparati. Pailettes, diamanti, cappelli iconici, glitter, scarpe con super zeppa: abbiamo visto Lady Gaga in tutte le versioni e una parte fondamentale dei suoi look è rappresentata senza dubbio dal trucco. La star ama valorizzare il suo viso con make up super marcati, coi quali ama giocare molto, creando forme originali sugli occhi e utilizzando le tonalità più disparate. Anche in questo caso non mancano i glitter e i colori accesi, sia sugli occhi che sulle labbra. Ma, nonostante la sua passione per il trucco, la star non ha assolutamente timore di mostrarsi al naturale. Lo ha fatto sul suo seguitissimo canale Instagram, dove si è mostrata in versione acqua e sapone: la sua bellezza ha conquistato tutti.

Lady Gaga completamente al naturale: com’è senza trucco

Quella di Lady Gaga per il make up è una vera e propria passione. La cantante ha dato vita anche ad un brand di cosmetici, Haus Labs, ricco di prodotti di bellezza ispirati proprio allo stile iconico e sgargiante della mitica Lady Gaga. Che siamo abituati a vedere, appunto, con trucchi super marcati ed accentuati, ma l’avete mai vista senza un filo di make up?

A mostrarsi nella sua versione acqua e sapone ci ha pensato proprio lei, sul suo canale Instagram seguito da ben 53,4 milioni di followers. La star non ha assolutamente problemi a mostrarsi senza filtri.. e fa benissimo! La cantante è assolutamente incantevole, anche lontano da ciglia finte, fondotinta e correttori. Pelle radiosa e lineamenti più dolci: lo scatto ha ottenuto una valanga di likes e commenti ricchi di complimenti per lei. Siete curiosi di vedere lo scatto? Date un’occhiata:

Eh si, Lady Gaga è assolutamente uno splendore, anche senza un filo di make up. Inutile dire che lo stile della star statunitense è assolutamente fantastico e che i suoi make up fanno impazzire letteralmente tutti. È bene, però, sottolineare che la protagonista di A star is born lascia tutti senza fiato anche completamente al naturale. E voi, avevate mai visto Lady Gaga senza trucco? Per non perdervi nulla di lei correte a seguirla su Instagram: non ve ne pentirete!