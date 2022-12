Volto di punta di un amato programma tv, oggi ha cambiato vita: fa tutt’altro, eccola dopo anni

È stato il volto di punta di un amato programma tv, ma oggi ha completamente cambiato vita: fa tutt’altro, eccola dopo anni.

Quanti programmi si sono alternati sui nostri piccoli schermi nel corso degli anni? E, soprattutto, quanti volti sono riusciti ad entrate nel cuore di tutti? Ne sono davvero tantissimi, eppure uno come il suo difficilmente si dimentica. Giovanissima ai tempi dei suoi esordi in tv, è riuscita facilmente a catturare l’attenzione di tutti. E a diventare completamente indimenticabile agli occhi del pubblico italiano.

Era esattamente il 1990 quando, davvero giovanissima, debuttava sul piccolo schermo con Domenica In, iniziando a cavalcare l’onda del successo. Dopo la sua prima esperienza sul piccolo schermo, infatti, la giovane ha preso parte a tante altre trasmissioni di un certo calibro fino a diventare il volto di punta di un amato programma tv. Dopo l’incredibile riscontro ottenuto, poi, ha scelto di allontanarsi dalla tv e di dedicarsi a tutt’altro. Siete curiosi di sapere che cosa fa oggi?

A distanza di quasi 30 anni dalla sua ultima apparizione televisiva, la giovane donna ha raccontato di aver completamente cambiato. E di fare tutt’altro. Curiosi di sapere di chi parliamo? E, soprattutto, com’è cambiata nel corso degli anni?

Dopo Federica Balestrieri, che proprio a Fanpage ha raccontato di avere cambiato vita, anche un altro amato volto tv ha raccontato di aver chiuso i conti col passato. E di fare, ad oggi, tutt’altro. Aveva poco più di 13 anni quando ha debuttato sul piccolo schermo, ma nonostante lo spietato successo ottenuto nel corso degli anni, adesso la giovane ha scelto di chiudere definitivamente col mondo della tv e di dedicarsi a tutt’altro. È stato il volto di punta di un amato programma tv, ma sapete che cosa fa oggi?

Siamo certi che in tantissimi si ricorderanno di lei! Parliamo di Eleonora Cecere, ex volto di Non è la rai! È proprio lei, infatti, che recentemente ha raccontato a Fanpage di avere scelto di chiudere con il mondo della tv. E di lavorare attualmente come vigilante degli ospedali. In realtà, dopo il suo esordio in tv, la bella Cecere ha iniziato a lavorare in teatro, ma quando è arrivato il Covid è stata fortemente costretta ad inventarsi qualcosa di nuovo. Ed ecco, quindi, il suo nuovo lavoro.

Com’è cambiata negli anni

Sappiamo per certo che cosa vi starete chiedendo: la sua vita è cambiata, ma anche lei è stata ‘vittima’ del tempo? A quanto pare, sembrerebbe proprio di no! Siamo riusciti a rintracciare la bella Eleonora Cecere su Instagram e, scorrendo la sua bacheca, abbiamo scovato alcune foto che ci permettono di capire chiaramente il suo cambiamento. Guardatela un po’ qui:

Non c’è assolutamente nulla da dire: Eleonora Cecere sembrerebbe essere per nulla cambiata nel corso degli anni. A distanza di quasi 30 anni dalla sua ultima esperienza tv, l’ex volto di Non è la rai continua ad essere bellissima. E, soprattutto, identica al passato. Complimenti!