A Capodanno non puoi farteli scappare: sono i dolcetti più buoni, li ricorderai per tutto il 2023

Questi deliziosi dolcetti non potranno mancare sulla tua tavola a Capodanno: li ricorderai per tutto l’anno per la loro bontà!

Le prime festività di questo Natale sono trascorse, ed ora che il 24, il 25 ed anche il 26 sono andati (o quasi) provvediamo già a pensare ai giorni che seguiranno, altrettanto ricchi di grandi festeggiamenti. Ed infatti, quelli del 31 Dicembre, sono ormai quelli più attesi di questa settimana.

Stiamo per salutare il 2022, lasciandoci alle spalle un altro anno che ci ha dato momenti belli ed anche ahimè quelli spiacevoli. Ed apriamo il nuovo anno con un pizzico di speranza che non ci abbandona mai. Il 2023 è pronto ad aprirci le porte e noi siamo pronti ad attraversarle? Per evitare di restare con l’amaro in bocca, possiamo dare il benvenuto al nuovo anno portando in tavola questi deliziosi dolcetti che faranno venire a tutti l’acquolina in bocca! Sono davvero golosi e si preparano in pochissime mosse. Così di sicuro lasci tutta senza parole! Devi assolutamente scoprire la ricetta.

Golosissimi questi dolcetti ideali per Capodanno: conquisterai tutti

Anche dopo una cena abbondante si lascia sempre spazio per il dolce. E per la sera di Capodanno abbiamo pensato alla preparazione di questi dolcetti che lasceranno tutti senza parole. Golosi e facilissimi da realizzare sono ideali da preparare per servirli ai propri ospiti oppure possiamo prepararli e portarli a casa di amici o parenti nel caso in cui a vestire i panni di ospiti siamo noi. Ma andiamo subito al dunque, di che dolce stiamo parlando?

Senza cottura, facili e veloci. Queste mini porzioni faranno felici tutti. Come le prepariamo? E’ semplicissimo. Vediamo innanzitutto gli ingredienti di cui avremo bisogno:

Biscotti al cioccolato

Latte

250g Mascarpone

300ml di Panna

Crema alle nocciole q.b

Cacao q.b

Per prima cosa, montiamo la panna ed il mascarpone fino ad ottenere un composto cremoso e ben amalgamato. Al nostro composto andiamo ad aggiungere la crema alle nocciole, qualche cucchiaio per colorare la nostra crema. Scaldiamo del latte in un pentolino. A questo punto, recuperiamo dei bicchierini da portata. Intingiamo i biscotti nel latte caldo e li riponiamo come base all’interno di ogni bicchierino. Sul biscotto intinto nel latte, aggiungiamo un paio di cucchiai di crema e copriamo con un altro biscotto intinto nel latte. Dopodiché, con la sac a poche decoriamo in superfice con la restante parte di crema. Eseguiamo questa operazione con tutti i bicchierini a seconda del numero di mono porzioni che dovremo realizzare. Dopodiché terminiamo la decorazione con del cacao in polvere spolverato in superfice. Ora, non ci resta che mettere i nostri dessert in frigo almeno per un paio d’ore o fin quando non dovremo portarli in tavola. Et voilà, una volta pronti non resta che gustarli. Saranno strepitosi!