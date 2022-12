Il tiramisù è uno di quei dolci che ci fa sempre impazzire: la versione al cioccolato è golosa e semplicissima, perfetta per le feste

Nel periodo festivo i dolci sono sicuramente uno dei nostri momenti preferiti. A partire dai classici, passando per le delizie moderne che ci hanno rubato il cuore. Certo, non tutti hanno gli stessi gusti e su questo nessuno può mettere bocca, ma noi vogliamo consigliarvi una ricetta capace di conquistare tutti. Anche per le feste puoi preparare il tiramisù: versione al cioccolato golosa e semplicissima.

Prima di proseguire con questa ricetta favolosa e irresistibile che renderà le nostre feste davvero indimenticabili vogliamo darvi un suggerimento prezioso. Si tratta di un vecchio trucco della nonna che potrà tornarvi utile per evitare una faticaccia. Già dobbiamo stare ore ai fornelli per cucinare per tante persone, vogliamo davvero sfibrarci anche a pulire? Se fate così non ce ne sarà bisogno!

Come si prepara il tiramisù al cioccolato: la ricetta gustosa perfetta per le feste

Cosa ci occorre:

biscotti dipoi savoiardi;

latte a temperatura;

250 ml di panna per dolci;

300 grammi di mascarpone;

3 o 4 cucchiai di crema alla nocciola;

cacao amaro quanto basta.

Ovviamente si tratta di un dolce senza cottura, in questo non differisce dall’originale. La prima cosa che faremo sarà preparare la crema. Andremo quindi a lavorare il mascarpone a temperatura insieme alla panna che, invece, dovrà essere gelida di frigo. Una volta ottenuta una bella consistenza vellutata aggiungeremo anche i cucchiai di crema alla nocciola e amalgameremo il tutto. Lasciamo assestare cinque minuti in frigo prima dell’uso.

In un vassoio prepariamoci ad assemblare il nostro dolce. Bagniamo i savoiardi nel latte a temperatura e formiamo la base del tiramisù. Ricopriamo quindi lo strato con uno di crema e mettiamo in frigo dieci minuti ad assestare. Procediamo con il secondo strato di biscotti inzuppati nel latte e di nuovo con la crema.

Proseguiremo in questo modo fino a quando non avremo terminato tutti gli ingredienti. Teniamo a mente che l’ultimo strato dovrà essere fatto di crema. Mettiamo quindi il nostro dolce in frigo e lasciamolo rassodare, stavolta almeno un quarto d’ora. Prima di servirlo non dovremo fare altro che spolverare la superficie con del cacao amaro: favoloso! Goloso e semplicissimo, conquisterà tutti al primo assaggio!

Consiglio extra: se preferite una crema bianca, all’interno, potete sostituire la crema alla nocciola con del semplice zucchero a velo. Vi regolerete voi stessi per le quantità in base alla dolcezza che volete ottenere. Inoltre potete sostituire il cacao amaro con della granella di cioccolato, bianco o al latte, da spolverare su tutto il tiramisù. Da perdere la testa, fidatevi di noi, nessuno gli potrà resistere.