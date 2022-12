Antonella Clerici ancora non si capacita per l’errore commesso: a cosa fa riferimento

Antonella Clerici ancora non si capacita per l’errore commesso: ecco a che cosa fa riferimento la conduttrice televisiva.

Siamo abituati a vederla oggi nei panni di padrona di casa di trasmissione come La Prova del cuoco, È sempre mezzogiorno, The Voice Senior e tantissime altre ancora. Tutti noi, però, sappiamo che la carriera nel mondo dello spettacolo di Antonella Clerici è iniziata ancor prima come giornalista sportiva.

Un lungo percorso fatto di tante esperienze differenti che sicuramente l’ha portata a diventare la grande professionista che è adesso.

Tuttavia, la celebre conduttrice di casa Rai ha svelato in un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Il Messaggero e riportata anche su tantissime altre testate nazionali che anche lei nella sua onorata carriera ha commesso qualche errore di cui ancora oggi non riesce a capacitarsi. Sapete già che cosa ha detto la Clerici a riguardo? Quando lo scoprirete non riuscirete di sicuro a crederci.

Antonella Clerici ancora non si capacita per l’errore commesso

Qualche tempo fa la celebre conduttrice televisiva Antonella Clerici ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Il Messaggero in cui ha affrontato diversi temi, fra cui il rapporto con la chirurgia estetica, la sua vita sentimentale e la menopausa. Insomma, come sempre Antonella si è mostrata così com’è senza filtri né mezze parole ed ha aperto il suo cuore ai lettori.

Nel corso della stessa intervista è inoltre tornata a parlare di un errore commesso in passato quando ancora si occupava di giornalismo sportivo e, in particolare, di calcio. Sapete già che cosa ha detto a riguardo? Guardate un po’ qua con i vostri stessi occhi. Da non credere!

A cosa fa riferimento

Ebbene, nella sua intervista rilasciata al Messaggero, Antonella Clerici ha ricordato una vecchia gaffe commessa all’inizio della sua carriera che però le è rimasta cucita addosso nonostante il passare degli anni.

Quando il giornalista infatti le ha chiesto quale sia il suo più grande errore la presentatrice di È sempre mezzogiorno ha risposto: “Quello che conoscono tutti. La gaffe del c***o” ha detto senza giri di parole, riferendosi ad un aneddoto del passato che l’ha messa davvero in imbarazzo.

Quando infatti si occupava ancora di calcio, la Clerici nel corso di un’intervista televisiva si era confusa usando la suddetta parolaccia invece che dire “Non posso vivere senza calcio”.

Non c’è ovviamente da stupirsi se questo errore apparentemente banale che potrebbe di fatto capitare a tutti abbia per lei ancora un peso così notevole anche a distanza di tanti anni. Uno scivolone a tutti gli effetti su cui oggi Antonella cerca di sorridere, ma che all’epoca le ha procurato non poco imbarazzo.