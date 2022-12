“Chiodo scaccia chiodo”: questi segni zodiacali passano da un amore all’altro con molta facilità rispetto agli altri.

L’amore ci fa vivere spesso come in una favola nonostante non siamo più bambini e molte volte da tempo non guardiamo più le fiabe. Se da piccoli ci lasciamo travolgere dalla storia tra la principessa e il principe, dove quest’ultimo salva la sua amata da tortuosi pericoli, questa magica prospettiva cambia quando si è adulti. Anche se, diciamolo chiaramente, quando si sentono le famose farfalle nello stomaco, possiamo avere 30, 40, 50 o più anni, è sempre un sogno amare.

Lo è ancora di più se siamo corrisposti perchè se per caso questo non dovesse succedere dobbiamo farci forza, la persona giusta potrebbe essere di fianco e non l’abbiamo neanche vista! Se poi una relazione si conclude solo per volere di un’altra, spesso siamo soliti pensare che questo non esista. Beh non è così, forse quella non era la persona che poteva stare con noi. Per questo bisogna sempre guardare avanti con la speranza nel cuore. Una speranza che deve esserci non solo nelle questioni amorose ma in tutti gli altri campi.

Ma adesso il punto su cui vogliamo concentrare la nostra attenzione è un altro: forse non lo crederete possibile, anche in questo caso l’astrologia ci mette il suo. Infatti secondo gli astri ci sono alcuni segni che si innamorano facilmente e riescono a passare da un amore ad un altro con più facilità rispetto agli altri: ma chi sono? Scopriamolo insieme!

Secondo gli astri ci sono alcuni segni dello zodiaco che si innamorano facilmente, passando da un amore ad un altro con più semplicità rispetto agli altri. Questo perchè sono innamorati dell’amore e non vedono l’ora di sentirlo nel cuore. Ma chi sono?

A quanto pare al primo posto ci sono i Pesci: sono i più sensibili dello zodiaco e forse anche per questa loro caratteristica tendono ad amare un’altra persona, dimenticando della precedente. Sono buoni e sognatori e vorrebbero vivere come in una favola: felici e spensierati volando verso nuovi orizzonti. Hanno un grande romanticismo e sono in grado di dare il mondo a coloro che amano.

C’è anche il Toro, che nonostante sia visto dagli altri sempre molto forte, dietro quella corazza nasconde una grande fragilità. Le persone di questo segno mettono al primo posto la famiglia e quindi in questo caso l’amore. Lo cercano e lo desiderano come nessuna altra cosa e quando ce l’hanno fanno di tutto per loro. Infine, inseriamo nei segni che si innamorano facilmente il Cancro che, come i Pesci, ama l’amore. Quando capisce di amare una persona si immerge completamente nella relazione. Qualche volta però si tratta soltanto di un fuoco di paglia.