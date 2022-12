Cosa devi mettere nella padella se dopo averla lavata ti sembra ancora un po’ unta e sporca; il tocco in più a cui non tutti pensano.

Cucinare piace quasi a tutti: creare nuove pietanze, sperimentando ricette con gli ingredienti più svariati. Ma si può dire lo stesso di lavare di piatti? Dopo essersi cimentati ai fornelli, si sa, bisogna provvedere alla pulizia delle stoviglie e non è sempre un’attività piacevole. Soprattutto quando si è cucinato prelibatezze ricche di olio… Come fare per rimediare a questo fastidioso problema?

Sgrassare padelle e pentole non è sempre facile: anche quando pensi di aver lavato tutto alla perfezione, capita di percepire sempre dell’unto sulla superficie. Questo perché probabilmente non hai mai provato ad utilizzare un ingrediente ‘magico’, capace di eliminare ogni segno di grasso. No, non si tratta di alcun detersivo o di prodotti chimici, ma di qualcosa di assolutamente naturale e per niente aggressivo. Se sei curioso di scoprire come risolvere questo problema, sei nel posto giusto! Ti parleremo di una strategia di cui non potrai fare a meno

Padella unta, come eliminare ogni traccia di grasso: usa questo ingrediente

Mai come in questo periodo dell’anno la parola d’ordine è friggere! La frittura è senza dubbio una delle preparazioni più gustose in cucina, ma che fatica pulire le padelle impregnate di olio! Eliminare il grasso non è semplice poiché, nonostante gli sforzi, l’effetto unto sembra non scomparire mai. C’è, però, un trucco infallibile che ti permette di risolvere il problema facilmente, senza troppa fatica e, soprattutto, in poco tempo. Di cosa stiamo parlando? Devi utilizzare un ingrediente naturale, che rappresenta uno degli alleati più efficaci nella pulizia domestica, soprattutto in cucina. Hai indovinato?

Si, parliamo proprio del bicarbonato di sodio, che è un vero e proprio jolly in questo senso. Le tue padelle torneranno nuove se utilizzi questo ingrediente, 100% naturale e per niente aggressivo, a differenza dei detersivi comunemente utilizzati. Uno dei metodi che puoi utilizzare è quello di riempire la padella con un po’ di acqua tiepida e due cucchiaini di bicarbonato: lascia bollire per circa 15 minuti a fiamma spenta. Questo trucchetto è indicato non solo per rimuovere l’unto, ma anche in caso di incrostazioni: è possibile recuperare anche le padelle più bruciate ed annerite utilizzando questa magica polverina. Se non vuoi utilizzare l’acqua puoi anche provare semplicemente a posizionare il bicarbonato sulla superficie della padella e aggiungere un pizzico di aceto di mele: il risultato finale sarà eccezionale, niente più unto, né grasso.

Un rimedio della nonna di quelli più efficaci, amatissimo da chi non preferisce fare uso di prodotti chimici. Non farti mai mancare il bicarbonato in casa perché può risolverti davvero tantissimi problemi: provare per credere!