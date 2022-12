“Mi hanno fatto male”: dopo Amici ha preso una decisione forte

L’ex concorrente di Amici ha spiegato a tutti la decisione forte presa: le sue parole sciolgono il cuore di tutti, cos’è successo.

Dopo l’annuncio choc fatto su Instagram di un ex amato volto di Amici, anche un altro giovane talento dello stesso programma ha lasciato di stucco per le sue ultime parole. Per la prima volta in assoluto, in una sua lunga intervista a Super Guida Tv, l’ex ballerino ha spiegato a tutti perché ha dovuto prendere una decisione forte.

Amatissimo ai tempi di Amici, l’ex ballerino ha spiegato perché, nonostante il forte seguito e clamore riscontrato dopo il programma, ha dovuto prendere la decisione forte di allontanarsi dai social. Anche lui, come raccontato a Super Guida Tv, ha dovuto far fronte ad un fenomeno parecchio comune con l’avvento dei social network: il cyberbullismo! Nonostante non ci fosse alcuna motivazione valida per far scatenare gli haters contro di lui, il giovane volto di Amici ha raccontato di aver ricevuto critiche indirizzate a lui e alla sua famiglia. “Mi hanno fatto male”, ha spiegato il giovane a Super Guida Tv.

Da queste sue parole, quindi, si capisce chiaramente il suo stato d’animo. E il motivo, quindi, che l’ha spinto a prendere questa sua decisione. Ad oggi, si dice contento della nuova esperienza lavorativa a cui sta partecipando. E non può non esprimere la sua preferenza sulla nuova classe di Amici.

L’ex di Amici spiega perché ha preso la decisione forte di allontanarsi dai social: cos’è successo

Attualmente nel cast di Viva Rai Due, il programma di Fiorello, insieme ad una sua compagna di scuola, l’ex volto di Amici ha recentemente partecipato all’evento Bulli Stop – lo stesso a cui ha preso parte anche Alessia Marcuzzi – per sensibilizzare ancora di più sul tema del bullismo. Cosa c’entra lui con questo argomento? Beh, c’entra tantissimo perché, come spiegato, è stato lui stesso a provarlo sulla propria pelle. A Super Guida Tv, infatti, l’ex ballerino di Amici ha spiegato di aver preso la decisione forte di allontanarsi dai social proprio per questo motivo.

“Quando sono uscito ero abbastanza benvoluto dal pubblico, ma dopo qualcosa è cambiato”, ha spiegato il giovane. Continuando, poi, a dire di aver ricevuto molte critiche e di aver letto parole che gli hanno fatto talmente male tanto da prendere la decisione di distaccarsi da questo mondo. Curiosi di sapere di chi parliamo? Proprio di lui: Tommaso Stanzani!

Siamo certi che in tantissimi si ricordano di lui ai tempi di Amici ed hanno notato che il ballerino è stato lontano dal mondo dei social per diverso tempo. Ad oggi, come dichiara il diretto interessato a Super Guida Tv, è tutto chiarito e spiegato.

Facevate anche voi il tifo per lui ai tempi di Amici? Immaginiamo proprio di sì! Anche perché, diciamoci la verità, il suo talento non poteva assolutamente passare inosservato. E, guardando la carriera intrapresa dopo il talent, non possiamo dire di aver fatto bene a pensare bene di lui.