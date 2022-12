Elisabetta Canalis con un look particolare: l’accessorio è da copiare assolutamente

Elisabetta Canalis si mostra con un look davvero molto particolare: l’accessorio è da copiare assolutamente. Guardate di cosa si tratta.

Storica velina di Striscia la Notizia insieme a Maddalena Corvaglia, Elisabetta Canalis è una delle showgirl italiane più amate e seguite sia nel nostro Paese che all’estero.

Molto attiva anche sui social network, la bella Elisabetta vanta su Instagram un seguito di quasi 3 milioni e mezzo di follower che non si perde mai ogni mossa della propria beniamina. La Canalis, infatti, pubblica quasi quotidianamente momenti della sua vita lavorativa e privata, mostrando ogni volta un look perfetto per ogni situazione.

A tal proposito, allo sguardo attento dei fan non è di certo passato inosservato un dettaglio alla moda che la showgirl ha mostrato proprio in un recente scatto postato su Instagram. L’avete già visto? Guardate un po’ qua con i vostri stessi occhi: si tratta di un accessorio imperdibile, assolutamente da copiare.

Elisabetta Canalis si mostra con un look particolare

Come abbiamo anticipato poco fa, Elisabetta Canalis negli scorsi giorni ha pubblicato su Instagram un foto in cui si è mostrata con un look molto particolare che ha subito colpito tutti i fan. La showgirl, di fatto, è tornata in Italia per Natale e per l’occasione ha anche preso parte ad una serie di eventi mondani. In uno di questi ha deciso di sfoggiare un outfit davvero incredibile. L’avete già visto?

La Canalis si è presentata a Venezia vestita da Alberta Ferretti, con un completo bon ton in tweed beige. Un look sobrio ed elegante caratterizzato da una lunga gonna a vita alta, modello un po’ scampanato, con un cinturino legato intorno alla vita ed una giacca coordinata e maglioncino dolcevita sempre di colore beige. Per dare, però, un tocco di particolarità al suo abbigliamento, la ex velina ha deciso di abbinare anche un accessorio imperdibile. Guardate di che cosa si tratta.

L’accessorio da copiare assolutamente

Per rendere il suo ultimo outfit bon ton ed elegante firmato Alberta Ferretti un po’ più particolare, Elisabetta Canalis ha deciso di abbinarci un accessorio assolutamente da copiare. Sapete già che cos’è? Quando lo scoprirete lo vorrete di sicuro anche voi.

Ebbene, stiamo parlando di un grande cappello color prugna in perfetto stile britannico, con la falda larga e leggermente rivolta verso l’alto. Il dettaglio perfetto per incorniciare il suo bel viso ed i capelli lunghi e lisci. A dare un tocco di luce, infine, gli orecchini anch’essi sobri e raffinati.

Insomma, il look ideale per un evento mondano e al tempo stesso elegante. Il tutto abbinato ad un particolare d’effetto che non passa di certo inosservato. E voi che cosa ne pensate? Vi piace questo outfit della showgirl? Per noi è assolutamente da imitare!