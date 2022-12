Se fai così con la lavatrice risparmi un sacco di soldi e non si tratta delle bollette: un trucchetto geniale che ti cambierà la vita.

Non è stato un anno semplice, questo che sta per terminare, per molti italiani. Il caro prezzi e l’aumento delle bollette hanno messo in ginocchio gran parte delle famiglie, che hanno dovuto fare i conti con spese sempre più ingenti. Per questo motivo, è diventato importantissimo risparmiare, partendo della piccole cose e della semplici attività domestiche. Ridurre al massimo sprechi e consumi è diventata la regola numero uno e forse non tutti sanno che lo si può fare anche utilizzando la lavatrice.

Si tratta di uno degli elettrodomestici più utilizzati in casa: una vera e propria salvezza! Ma, inutile nasconderlo, anche una grande fonte di consumo: vuoi correre ai ripari? C’è un metodo che ti permetterà di risparmiare un sacco di soldi e non parliamo di bollette. Più volte abbiamo parlato di metodi e accorgimenti per consumare meno energia e alleggerire le bollette, ma stavolta c’è di più. Qualcosa a cui probabilmente non hai mai pensato ma che ti risolverà un grande problema…

Lavatrice, il metodo che ti permetterà di ridurre le spese: risparmi tantissimo

Azionare la lavatrice solo in determinati orari, evitare di farla a carico non pieno e tanti altri accorgimenti… Ci sono molti piccoli consigli da seguire per evitare sprechi di energia durante il lavaggio del bucato, ma forse non hai mai pensato a questo. C’è, infatti, un modo per risparmiare tanti soldi ma le bollette non c’entrano niente. Hai mai pensato di creare un detersivo liquido con le tue mani?

Sì, non dovrai più acquistare prodotti super aggressivi e, soprattutto, sempre più costosi. Il detergente per il tuo bucato lo creerai tu stessa, con ingredienti semplici, che con ogni probabilità avrai in casa. Di cosa hai bisogno?

Sapone di Marsiglia in pezzi, 120 ml di aceto, bicarbonato di sodio e acqua. Il primo step consiste nel grattare il sapone e unirlo all’acqua: lascia agire per un po’ di ore prima di passare al secondo passaggio. Aggiungi al composto l’aceto bianco e il bicarbonato e riponi tutto in una pentola e fai bollire a fuoco lento: mescola sempre durante il procedimento e avrai una soluzione perfetta. Et voilà, il tuo detersivo liquido è pronto per essere utilizzato! Bastano poche gocce e il tuo bucato risulterà più pulito che mai, soffice e super profumato.

Il mix di questi ingredienti crea una miscela pulente e igienizzante che non ha nulla da invidiare ai detersivi chimici che trovi in commercio. Sempre più persone stanno provvedendo a creare detergenti fai da te, risparmiando tantissimo e, nello stesso tempo, riducendo l’impatto sull’ambiente. Una soluzione che devi provare assolutamente anche tu!