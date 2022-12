Questo bellissimo bimbo oggi è l’attore del momento: l’avreste riconosciuto?

Qui era solo un bimbo, oggi la sua carriera di attore sta procedendo a gonfie vele ed è una vera star del cinema: capito chi è?

In questi giorni lo stiamo vedendo al cinema nel film più recente che lo vede protagonista e che mette in luce ancora una volta le sue straordinarie doti attoriali. Doti che gli hanno permesso di affermarsi come uno dei volti più promettenti del panorama artistico italiano. Nonostante un successo così eclatante renda difficile immaginarlo prima che tanta popolarità irrompesse nella sua vita, anche lui è stato un bambino. E forse all’epoca le persone attorno a lui neanche immaginavano la grandezza del suo talento.

Questa foto che spunta dal suo profilo Instagram lo mostra proprio a quei tempi, sicuramente più di trent’anni fa, quando era possibile prevedere solo la bellezza che lo avrebbe caratterizzato da adulto. Riccioli biondi, occhi grandi e chiari, sguardo furbetto, un concentrato di tenerezza e simpatia. Oggi quel bimbo è diventato un uomo dotato di grande dedizione al lavoro e molto innamorato della sua compagna che, tra l’altro, sta per dargli un figlio.

Il suo esordio sul grande schermo risale al 2011, ma prima di allora ha svolto un’attività che aveva comunque parecchio a che fare con film e serie tv. Grazie al suo talento, nel giro di pochi anni ha ottenuto ruoli sempre più centrali per i quali ha iniziato a vincere anche dei premi importanti, fino alla consacrazione definitiva con l’interpretazione del protagonista della pellicola che racconta un famosissimo caso di cronaca nera degli ultimi anni.

Il bimbo nella foto è proprio il bravissimo attore: non si parla che di lui

Coloro che lo seguono da tempo si saranno accorti della riservatezza che ha sempre cercato di conservare nonostante la notorietà. L’ennesima prova di ciò è il fatto che lui e la compagna hanno mantenuto il silenzio sulla gravidanza di lei per poi annunciarla indirettamente durante un evento. Stiamo parlando di Alessandro Borghi, attore romano che qualche giorno fa è apparso sul red carpet del cinema Moderno della Capitale durante la premier del suo ultimo film, Le otto montagne, nelle sale dallo scorso 22 dicembre.

Con lui c’era la fidanzata Irene Forti che si è mostrata con un pancino già evidente: la star di Suburra e della pellicola su Stefano Cucchi intitolata Sulla mia pelle sarà quindi papà tra qualche mese, proprio come accaduto di recente ad un suo collega. L’ex stuntman è molto seguito anche sui social dove pubblica spesso foto insieme alla futura mamma di suo figlio e tra i post spunta anche la foto di lui da bambino. Come si può notare dallo scatto, Borghi ha conservato molti di quei tratti del viso che lo rendevano davvero adorabile da piccolo.

L’avevate riconosciuto subito?