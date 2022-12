Sanremo, Al Bano: finalmente sappiamo cosa è veramente successo

Sanremo, Al Bano: finalmente sappiamo che cosa è veramente successo. Tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

La nuova edizione del Festival di Sanremo si avvicina sempre di più ed i fan non stanno più nella pelle. Quest’anno infatti il padrone di casa, Amadeus, ha svelato i dettagli della manifestazione un poco alla volta, generando così suspense e numerose aspettative.

In particolare, dopo il chiarimento riguardante quanto successo a proposito del rapper Salmo, il quale a febbraio sarà ospite della kermesse durante la prima e l’ultima puntata, sono emersi dei nuovi dettagli sul ‘caso’ Al Bano. Ad oggi, infatti, il cantante pugliese sembrerebbe per molti essere inserito nella cosiddetta lista degli esclusi del Festival. Ma come stanno esattamente le cose? Facciamo subito un po’ di chiarezza e scopriamo come è andata la vicenda veramente.

Sanremo: Al Bano escluso dal Festival?

Come abbiamo anticipato poco fa, intorno al celebre cantante Al Bano e alla sua eventuale partecipazione al prossimo Festiva di Sanremo è scoppiata una vera e propria bufera mediatica.

Considerato dal molti il grande escluso della manifestazione, il sito Internet Fanpage.it ha deciso di tornare a fare chiarezza a riguardo contattando per un intervista lo stesso Al Bano, il quale ha spiegato esattamente come stanno le cose. Ecco, quindi, svelato che cosa sta succedendo veramente.

Finalmente sappiamo cosa è successo

Insomma, dopo una lunga serie di rumors, Fanpage.it ha cercato di fare chiarezza sull’argomento. Stando infatti a quanto avrebbe dichiarato al sito Internet Al Bano stesso, il cantante non sarebbe stato escluso dai talenti in gara, ma sarebbe di fatto in trattative per presenziare nel ruolo di super ospite.

“Non ho mia presentato una canzone per la gara” ha spiegato il cantante a Fanpage.it. “Sono in trattative come super ospite. Sto aspettando solo che Amadeus mi dia la conferma” ha aggiunto subito dopo. Ma non finisce qua, perché Al Bano ha voluto ulteriormente chiarire come stanno di fatto le cose. “Le falsità sul mio conto si stanno moltiplicando. Non è vero, io non ho presentato niente quest’anno”.

E sul conto della sua presenza come ospite ha detto: “Come super ospite? Vediamo. Io sto aspettando che mi dia la parola il mio amico Amadeus“. Insomma, le trattative al momento sembrerebbero essere ancora aperte. Ciò che, però, è certo è che per il settantatreesimo Festival di Sanremo Al Bano non ha presentato alcuna canzone per la gara.

Il suo ruolo stavolta potrebbe essere un altro. Del resto, si tratta di un grande professionista amato sia in Italia che all’estero che rappresenta in tutto e per tutto la storia della musica italiana. E voi, che cosa ne pensate? Continuate a seguire il nostro sito Internet per rimanere aggiornati sulle questioni legate al Festival.