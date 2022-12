Quando laviamo il pavimento, oltre ad una pulizia impeccabile, vogliamo che un profumo stupendo in casa: hai bisogno di questo!

Quando puliamo casa, ovviamente, il nostro primo obbiettivo è igienizzare a fondo e disinfettare le superfici per tutelare la nostra salute e quella dei nostri cari. In secondo luogo, vogliamo che si diffonda un bell’aroma di fresco che ci colpisca appena varchiamo la porta d’ingresso. Se lavi così il pavimento sprigionerai un profumo stupendo in tutta la casa: hai bisogno solo di questo.

Spesso e volentieri vi abbiamo suggerito idee furbe, semplici ed economiche che potessero darvi una mano preziosa quando si tratta di casa e pulizia. Come questo consiglio preziosissimo che riguarda il periodo festivo, quando abbiamo già tanto da fare ai fornelli: non vogliamo certo stancarci anche a pulire! E allora dobbiamo provare questo trucco geniale che potrà tornarci davvero utile!

Stavolta, invece, vogliamo parlare dei pavimenti e di come farli profumare in modo strepitoso, vediamo cosa usare.

Usa questo per lavare il pavimento: senti che profumo in tutta la casa

Di sicuro avete a disposizione una serie di detergenti appositamente pensati per pulire, igienizzare e sgrassare i vostri pavimenti. Tuttavia, spesso, questi sembrano non essere sufficienti a sprigionare un profumo che sia duraturo e che ci accompagni dal mattino fino a sera.

Per questo vogliamo farvi provare un’alternativa super economica dall’efficacia davvero eccezionale. Dovremo usare due semplici ingredienti da mescolare all’acqua: siete pronti a iniziare?

Ciò che vi occorre, prima di tutto, è il vostro secchio pieno d’acqua. A questo punto, al suo interno, andremo a sciogliere una manciata di sale grosso. Sì, quello che generalmente utilizzate per le vostre pietanze. Sciolto il sale dovremo aggiungere anche qualche goccia di un olio essenziale di nostro gusto. Ne basta davvero pochissimo per profumare tutta la casa!

Se non avete l’olio essenziale potete tranquillamente sostituirlo con del succo di limone. Amalgamato il tutto utilizzeremo questo composto per lavare i nostri pavimenti. Oltre ad essere igienizzati a fondo, li profumeremo come mai prima d’ora. Un paio di passate saranno sufficienti e poi potremo risciacquare con acqua pulita e asciugare. Risultato pazzesco!

Ovviamente questo è un rimedio pensato per un giorno particolare. Ciò non significa che non possiamo servircene quando occorre, ma non dobbiamo dimenticare di usare anche il detersivo quando occorre. Alcuni uniscono i due metodi in questo modo: procedono prima al classico lavaggio con acqua e sapone e poi, per le ultime passate, si servono di questa soluzione economica e strepitosa. Voi, ovviamente, potete fare come meglio credete a seconda del tempo a disposizione e delle necessità. Di sicuro questo trucchetto ci tornerà utilissimo all’ultimo minuto, provare per credere, vedrete!