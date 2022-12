Sex and the City, il lutto dolorosissimo: tanti i messaggi di cordoglio per lei

In “Sex and the City” l’abbiamo amata tantissimo ed oggi i fan si stringono attorno all’attrice per il terribile lutto che sta vivendo.

Tra le serie straniere che hanno lasciato il segno nella storia della tv, c’è anche Sex and the City, partita con la prima stagione nel lontano 1998 e terminata nel 2004. Le sue protagoniste sono 4 giovani donne alle prese con la carriera e i problemi d’amore, legate da un’amicizia longeva e consolidata. Ad interpretarle sono state Sarah Jessica Parker (Carrie), Cinthya Nixon (Miranda), Kristin Davis (Charlotte) e Kim Cattrall (Samantha).

Quest’ultima ha lasciato un ricordo particolarmente piacevole nel cuore dei fan e non c’è da stupirsi visto che il suo personaggio è stato forse il più iconico dei quattro. Tanti hanno sperato di rivederla in quelle vesti quando l’anno scorso si parlava della possibilità di una seconda parte del reboot, dopo il primo intitolato And Just Like That al quale non aveva partecipato.

Mesi fa, però, la Cattrall ha detto chiaramente a Variety di non aver nessuna intenzione di tornare a recitare come Samantha, nonostante l’abbia amata moltissimo. “Non mi è mai stato chiesto di far parte del reboot”, ha spiegato precisando di aver deciso di chiudere quel capitolo già dopo il secondo film: “Ho chiarito i miei sentimenti dopo il possibile terzo film, quindi l’ho scoperto come tutti gli altri – sui social media”, ha spiegato.

In questi giorni, purtroppo, di lei si è parlato che un triste motivo, che nulla ha a che fare con set cinematografici e successi: l’attrice è stata colpita da un drammatico lutto e lo ha fatto sapere sui social.

Lutto per Kim Cattrall: il commovente post dell’attrice di Sex and the City

L’interprete della spregiudicata ed indimenticabile Samantha Jones ha annunciato qualche giorno fa di aver perso sua madre. Ha voluto ricordarla con un post pubblicato su Instagram che include diverse foto dei alcuni fra i momenti più belli trascorsi con lei, fin da quando era bambina. “Shane Cattrall 1929-2022. Riposa in pace mamma”, si legge nella didascalia al post.

Questa dolorosissima perdita non è purtroppo l’unica che Kim ha dovuto affrontare in questi anni. Nel 2018 suo fratello Christopher scomparve per alcuni giorni e lei aveva lanciato un appello tramite i social per contribuire a cercarlo. A distanza di pochi giorni, il 55enne fu trovato morto a Blackfalds, nello stato di Alberta, in Canada, dove viveva.

Sono davvero numerosi i messaggi di vicinanza e sostegno giunti all’attrice a seguito della morte di sua madre, anche da parte di personaggi famosi. Mancano invece quelli delle colleghe che con lei hanno condiviso il set di Sex and he City.

Anche voi adoravate la simpaticissima Samantha?