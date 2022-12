William e Kate, colpo di scena: è successo proprio a Natale, tutti senza parole

Ha lasciato tutti di stucco il recente gesto di William e Kate: nessuno si aspettava una cosa del genere proprio a Natale.

Il Natale della Royal Family è sempre stato un evento che attira l’attenzione del mondo intero. Quando la sovrana Elisabetta II era in vita, si faceva un gran parlare delle sue abitudini durante le festività, dei regali che faceva ai parenti e alla servitù, delle regole che stabiliva per il tradizionale pranzo di famiglia. Ora che non c’è più, è toccato a Re Carlo III occuparsi di organizzare tutto ma, a parte la modifica apportata al menù del 25 dicembre, grossomodo si può dire che al riguardo il nuovo monarca abbia proseguito sulla stessa linea di sua madre.

Per il resto, nulla è cambiato negli appuntamenti previsti sull’agenda reale. Il banchetto della vigilia a Sandringham, l’apparizione pubblica del 25 dicembre e anche il consueto pranzo del 21 a Windsor. Tutto nella norma, a parte un dettaglio che riguarda il primogenito di Carlo e la consorte.

William e sua moglie Kate Middleton non si sono presentati alla riunione organizzata a Windsor, il che ha suscitato enorme scalpore. A differenza di Harry e Meghan, i principi del Galles sono stati sempre attenti a rispettare le regole della Casa Reale e la loro assenza in uno dei giorni che scandiscono l’agenda natalizia della famiglia ha inevitabilmente lasciato tutti di stucco.

Eppure, solo qualche giorno prima non erano mancati al concerto natalizio nell’Abbazia di Westminster a cui avevano portato anche i loro tre bambini. Cos’è successo allora? Il ‘mistero’ è stato svelato dai tabloid britannici.

William e Kate assenti al pranzo di Natale a Windsor: il motivo

Contrariamente a quanto qualcuno abbia potuto pensare, il gesto di William e Kate non sarebbe indicativo di ipotetici malumori all’interno della Royal Family. Marito e moglie avrebbero solamente fatto una scelta pratica dovuta al fatto che i piccoli George, Charlotte e Louis non stanno andando a scuola in questo periodo.

I principini sono in vacanza per Natale e perciò i genitori hanno potuto trasferirsi in campagna, nella splendida residenza di Norfolk. Dal momento che tale località è abbastanza vicina a Sandringham dove la Royal Family si sarebbe recata il giorno della vigilia per trascorrere lì il resto delle feste, hanno preferito attendere i parenti direttamente lì.

Re Carlo, già alle prese con i grattacapi derivanti dalle ultime mosse di Harry e Meghan, non dovrà quindi preoccuparsi anche per il suo primo figlio. L’armonia con quest’ultimo e la moglie sembra procedere indisturbata e non mancheranno occasioni di vedere tutti insieme in tantissimi altri eventi ufficiali e non.

