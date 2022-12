Aurora Ramazzotti, inconveniente in vacanza: se n’è accorta troppo tardi

Aurora Ramazzotti si è concessa qualche giorno di vacanza col fidanzato a Roma per il Natale, ma per lei c’è stato un inconveniente.

Gioiosa e radiante più che mai ora che aspetta un bebè, Aurora Ramazzotti continua a divertire i follower con i suoi divertenti video sui social dove col suo humor conquista sempre più consensi. Autoironica come sempre, anche ora che è incinta la figlia di Eros e Michelle ama prendersi in giro per il pancione che cresce, ma non solo.

Aurora Ramazzotti intoppo in viaggio

La notizia della sua gravidanza ha reso felicissimi i suoi: in occasione del suo recente compleanno, papà Eros le ha dedicato un post di auguri pubblicando un suo selfie col pancione e proprio nelle ultime ore Michelle ha condiviso un tenero scatto in cui le dà un bacio e tiene la mano poggiata sul suo ventre.

Proprio in questi giorni, Aurora è partita per Roma insieme al fidanzato Goffredo Cerza per trascorrere qualche giorno di relax in occasione delle feste natalizi, ma giunta nella Capitale si è resa conto di aver dimenticato qualcosa a casa. Un inconveniente che però non l’ha gettata nello ‘sconforto’, anzi. La giovane influencer ne ha approfittato per creare un esilarante video su TikTok con cui ha fatto ridere tutti. Vediamo cosa le è successo di preciso e capirete tutto!

Aurora Ramazzotti, imprevisto in vacanza: cos’è accaduto

Tra le figlie d’arte più famose d’Italia, Aurora è un vero concentrato di simpatia ed energia positiva proprio come sua mamma Michelle Hunziker. Non c’è da stupirsi quindi se, indipendentemente dalla fama dei suoi genitori, la 26enne sia riuscita a diventare un personaggio così seguito. E non solo sul web: in questi ultimi anni l’abbiamo vista più volte mettersi alla prova in tv, come quando ha condotto X Factor Daily o è stata inviata del programma Ogni mattina su Tv8, ed ha collaborato con Le Iene.

Insomma, sembra che i presupposti per ripercorrere le orme materne non manchino. Basta guardare l’ultimo video pubblicato sul suo profilo TikTok per confermare quanto Aurora sia capace di attirare l’attenzione e far sorridere il pubblico. Il video in questione è un tutorial in cui la si vede alle prese col make-up. Come spiegato da lei stessa, si è accorta di aver dimenticato gran parte del trucco a casa e quindi è stata costretta a realizzarne uno davvero essenziale.

E lo ha fatto sfruttando solo i quattro prodotti che aveva con sé ovvero il primer, il fondotinta, il gel per sopracciglia, il blush, la matita per gli occhi ed un pennello. “Mi sono trovata ad aver portato solo cinque trucchi, di cui alcuni inutili… devo provare a fare un trucco… carino? Decente? Per renderci presentabili? Che implichi poche cose…”, la si sente dire all’inizio del tutorial. Nel cercare poi di realizzare l’eye liner, ha commentato il risultato dicendo: “Non sembrano sorelle, neanche sorellastre…se è per questo non sembrano neanche cugine…”.

Anche voi trovate Aurora davvero strepitosa?