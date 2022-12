“Eravamo bimbi”: Aurora Ramazzotti, il primo appuntamento con Goffredo | La foto

Aurora Ramazzotti mostra la foto del suo primo appuntamento con Goffredo: “Eravamo bimbi”, il dolce ricordo del passato.

Un periodo davvero magico, quello che Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza stanno vivendo. A distanza di diversi anni dall’inizio della loro storia d’amore, i due giovanissimi piccioncini si apprestano a diventare genitori per la prima volta. Sì, Aurora è incinta del suo primo figlio. E nonna Michelle e nonno Eros sono completamente pazzi di gioia!

Seppure in queste ultime ore, Aurora Ramazzotti abbia deciso di disattivare il suo account Twitter, la giovane continua ad essere attivissima su quello Instagram. È qui che, tra IG Stories, scatti della sua casa, selfie, video e siparietti imperdibili, la giovane si mostra ai suoi sostenitori nella sua quotidianità, non perdendo occasione di condividere con loro qualcosa di inedito.

Proprio qualche giorno, nel rispondere alle domande più ‘curiose’ dei suoi sostenitori, Aurora Ramazzotti ha condiviso una foto del passato insieme al suo Goffredo, che ritrae la coppia nel giorno del loro primo appuntamento. “Eravamo bimbi”, scrive la giovane a corredo di questo tenero scatto. Facendo, quindi, chiaramente comprendere quanto tempo sia passato da quel momento. Siete curiosi di vederli anche voi? La foto del passato vi scioglierà davvero il cuore.

Aurora Ramazzotti e Goffredo al loro primo appuntamento: il tenero scatto del passato

Così come la sua splendida mamma, che proprio recentemente ha mostrato al suo pubblico social cosa fa prima di lavorare, anche Aurora Ramazzotti è attivissima sul suo canale Instagram. È qui che, come dicevamo, la giovane non solo ama poter condividere squarci della sua quotidianità, ma anche rispondere ed interagire coi suoi più affezionati ammiratori. È proprio per questo motivo che, rispondendo alle loro domande più curiose, la giovane Ramazzotti non ha potuto fare a meno di condividere un tenerissimo ricordo del passato. Oggi Aurora e Goffredo si amano alla follia e si apprestano a diventare genitori, ma come si sono conosciuti? A svelare tutto quello che in tanti vogliono sapere, è stata proprio la diretta interessata.

A chi le ha chiesto come avesse conosciuto Goffredo, Aurora Ramazzotti ha risposto con una tenerissima foto del passato, risalente al giorno del loro primo appuntamento, ed un piccolo ‘retroscena’ sulla loro storia d’amore. Entrambi, da come racconta la giovane, si sono conosciuti quando avevano rispettivamente 19 e 20 anni, ma hanno iniziato la loro storia d’amore solo un anno dopo il loro primo incontro. Guardateli in questo scatto del passato, sono davvero bellissimi insieme:

Non sappiamo come si siano conosciuti, ma – da come raccontato – sembrerebbe che i due abbiano vissuto inizialmente una relazione a distanza. Aurora, infatti, era in Italia e Goffredo in Inghilterra per motivo di studio. Nonostante i primi tre anni di storia non vissuti pienamente, oggi i due giovani sono innamorati più che mai ed ansiosi di vivere un nuovo capito della loro vita insieme.