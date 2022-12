Chi è e cosa fa nella vita la sorella gemella di Francesco Renga: eccoli insieme

Pochi sanno che Francesco Renga ha una sorella gemella: sul profilo Instagram del cantautore abbiamo scovato una foto che li ritrae insieme.

Diventato famoso come leader del gruppo Timoria, Francesco Renga è sicuramente uno dei cantautori più apprezzati dell’intero panorama musicale italiano. Nato a Udine il 12 giugno del 1968 da padre sardo e madre siciliana, è cresciuto a Brescia e fin giovanissimo ha sentito forte il richiamo delle sette note. Tale inclinazione lo spinge infatti ad abbandonare gli studi intrapresi presso l’Istituto Europeo di Design di Milano.

Dopo aver fatto parte dei Modus Vivendi, band fondata nell”83 con alcuni amici, inizia la lunga avventura con i Timoria, coi quale resta per ben tredici anni, per poi debuttare come solista nel 2000. Da allora, per l’artista bresciano è stato tutto un susseguirsi di grandi successi, molti dei quali portati sul palco del Festival di Sanremo dove nel 2005 trionfa col brano Angelo.

Separatosi dopo 11 anni dall’ex ragazza di Non è la Rai Ambra Angiolini, con cui ha avuto i figli Jolanda e Leonardo, attualmente Renga è sentimentalmente impegnato con Diana Poloni. La coppia si è mostrata pubblicamente per la prima volta sui social a settembre del 2019, sebbene le prime paparazzate risalgano a qualche anno prima. Diana è molto riservata e su di lei si hanno pochissime informazioni: dovrebbe avere circa 44 anni ed essere una ristoratrice.

Tra gli affetti più cari di Francesco, c’è anche un’altra persona della cui esistenza non tutti sono al corrente. Si tratta di sua sorella gemella che tempo fa è comparsa in una delle foto social del cantautore.

Francesco Renga con sua sorella gemella: chi è lei e di cosa si occupa

Quando, nel 1968, papà Salvatorico e mamma Jolanda diventano genitori, non mettono al mondo solo Francesco, ma anche sua sorella Paola. I due infatti sono gemelli. Sul profilo Instagram di Renga c’è uno scatto dell’anno scorso che li ritrae insieme in occasione del 53esimo compleanno di entrambi. Oltre a questa immagine, il post contiene anche una tenerissima foto di quando erano piccoli.

A differenza del fratello, la donna non appartiene al mondo dello spettacolo e su di lei non si sanno molte cose. E’ certo però che Paola Renga è la fondatrice di Officina creativa, un’associazione culturale nata nel 2016 che aiuta e sostiene i bambini e i giovani.

Come si nota anche dalla foto in cui appaiono da bambini, Francesco e Paola hanno colori molto diversi: lei ha occhi e pelle chiari e capelli biondi, mentre lui è molto più scuro di carnagione. Il sorriso invece è molto simile. Da questa immagine traspare chiaramente l’affetto che li lega, non trovate?

E voi avevate mai visto Paola?