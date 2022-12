Non immaginate cosa faceva Claudio Amendola prima del successo: non tutti conoscono questo retroscena del suo passato.

Di anni ne sono passati dal suo esordio, Claudio Amendola è riuscito ad affermarsi in maniera decisa nel mondo del cinema. A breve lo vedremo con un nuovo ruolo nella serie televisiva Il Patriarca. Secondo le notizie riportate di recente, questa dovrebbe andare in onda ad inizio 2023.

Era giovanissimo quando ha cominciato a recitare in film e serie tv fino a diventare uno degli attori più cercati e richiesti in assoluto. Amendola ogni volta è in grado di far immergere i telespettatori nel personaggio interpretato e tutte le volte è una scoperta. Uno dei ruoli che è rimasto nel cuore del pubblico è sicuramente quello di Giulio Cesaroni nella serie televisiva I Cesaroni.

Questa ha avuto un successo impressionante e ha appassionato tutti dalla prima all’ultima puntata. Al suo fianco abbiamo visto e ammirato Elena Sofia Ricci nei panni di Lucia Liguori ma tutto il cast è stato pazzesco, tanto che gli attori che ne hanno fatto parte sono oggi famosissimi. Adesso l’attore non ha bisogno di presentazioni dato che tutti lo conoscono e soprattutto lo amano, e amano vederlo al cinema e in televisione. Molti però non sapranno questo ‘retroscena’ che gli riguarda: sapete che cosa faceva prima di diventare famoso?

Non immaginate cosa faceva Claudio Amendola prima di diventare famoso: il retroscena che non tutti conoscono

Claudio Amendola negli anni ha conquistato il pubblico e lo ha fatto ogni volta sul piccolo schermo e sul grande schermo. Oltre a vederlo nelle serie tv e nei film in cui ha rivestito il protagonista o un altro personaggio, lo abbiamo visto molte volte nei programmi.

Per esempio, sono state tante le volte in cui è stato intervistato e ha raccontato fatti inediti o editi della sua vita e della sua carriera. Ascoltarlo è sempre piacevole e lo è ancora di più quando mette in mostra il suo talento. Amendola ha iniziato a recitare da giovanissimo: aveva solo 19 anni quando c’è stato il suo debutto. Precisamente ha esordito col ruolo del pugile ebreo Davide Sonnino nella miniserie televisiva Storia d’amore e d’amicizia. Dopo questo primo ruolo ne sono seguiti subito altri nelle principali commedie italiane, come in Amarsi un po’, o anche in film dove ha interpretato personaggi più drammatici. Ma prima ancora di recitare, sapete che cosa faceva?

Claudio Amendola dopo aver conseguito la terza media avrebbe svolto il lavoro di manovale e quello di commesso. Sembrerebbe che l’attore abbia fatto quindi altro, svolgendo mestieri ben lontani da quello di attore. E’ stato poi in seguito, in particolare dopo il primo ruolo nella serie Storia d’amore e d’amicizia che è arrivato il successo.