Non tutti hanno visto il fratello di Giulia De Lellis: eccolo qui, la somiglianza è lampante

Influencer ormai affermatissima, Giulia De Lellis ha un fratello più piccolo che le somiglia parecchio: l’avete visto?

Era il 2016 quando Giulia De Lellis scese le scale dello studio di Uomini e Donne per corteggiare l’allora tronista Andrea Damante, dal quale fu anche scelta alla fine del percorso. La loro storia d’amore ha incantato migliaia di fan che hanno poi continuato a seguire entrambi anche quando le loro strade si sono separate. Lui è un noto dee-jay e lei è diventata in questi anni una delle influencer più celebri in Italia.

Nata a Zagarolo il 15 gennaio del 1996 e cresciuta a Pomezia, Giulia ha letteralmente conquistato il web dopo la sua esperienza nel dating show di Canale 5 e attualmente il suo profilo Instagram conta ben oltre 5 milioni di follower.

Anche la tv l’ha voluta per vari programmi: nel 2017 è approdata alla seconda edizione del GF Vip come concorrente, esattamente un anno dopo Damante; è stata più volte ospite nei salotti di Barbara D’Urso; ha recitato nella web serie Una vita in bianco e nel film Genitori vs Influencer; ha condotto il format Giortì al fianco di Gemma Galgani e la prima edizione di Love Island su Discovery+.

A tutto ciò si aggiunge anche un libro intitolato Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!, risultato il più venduto in Italia su Amazon nel 2019. Insomma, una carriera che ha decisamente spiccato il volo, considerata anche la sua giovane età.

Oltre alle storie d’amore che hanno caratterizzato la vita privata di Giulia, da questo punto di vista si sa anche che è molto legata alla famiglia d’origine. Non sono rari, ad esempio, gli scatti o i video in cui la 26enne si mostra con la sorellastra Veronica e le sue adorate nipotine. Tra gli affetti più importanti per lei c’è anche suo fratello.

Se non l’avete ancora visto, ve lo mostriamo noi: si somigliano tantissimo!

Chi è il fratello di Giulia De Lellis: età, hobby ed altre curiosità

Si chiama Giuseppe De Lellis ed è nato il 26 giugno del 1998. Appassionato di moto, pare che sia amico del famoso pilota Andrea Iannone e che sia stato lui a presentargli Giulia con la quale nacque una storia dopo la rottura con Damante.

Mentre Veronica è nata da una precedente relazione della mamma, Giuseppe e Giulia hanno lo stesso papà. Anche lui è molto legato alla famiglia e sul suo profilo Instagram non mancano foto con le piccole nipoti. Come si nota dalla foto, la somiglianza con l’ex protagonista di Uomini e Donne è davvero tanta e, dato il suo aspetto estetico, non stupisce che sia molto apprezzato dalle utenti dei social.

Complimenti!