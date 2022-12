Non hai bisogno di molti ingredienti per preparare una cena sfiziosa e saporita: poche fette di petto di pollo e un barattolo di piselli

La cena è sempre gioia e dolore, dobbiamo ammetterlo. Siamo felici di riunirci con i nostri cari, che magari non abbiamo avuto modo di vedere a pranzo per impegni vari, ma allo stesso tempo siamo stanchi dopo una lunga giornata. Per questo non abbiamo troppa voglia di mettere sottosopra la cucina. Poche fette di petto di pollo e un barattolo di piselli: cena completa sfiziosa e saporita.

Si tratta di una ricetta che ci ruberà giusto una ventina di minuti ma che sarà anche super gustosa, nutriente e sfiziosa. Puoi stare tranquillo che farà faville a tavola e riuscirà, per una volta, a far felici sia i grandi che i piccoli. Se sei pronto ad iniziare andiamo a preparare insieme questa cena favolosa.

Prima di proseguire, ecco un trucco che vi tornerà utilissimo in cucina: risparmi tempo e fatica, provalo e vedrai!

Un barattolo di piselli e del petto di pollo: la cena è servita, gustosa e semplicissima

Di cosa abbiamo bisogno:

fette di petto di pollo;

1 barattolo di piselli precotti;

cipolla tritata;

olio, sale e pepe quanto basta;

formaggio a fettine (anche sottilette);

farina quanto basta;

spezie a piacere.

Per prima cosa dedichiamoci ai piselli. Tritiamo la cipolla e rosoliamola in una padella ampia e capiente con un filo d’olio d’oliva. Riversiamo anche i piselli e lasciamo cuocere il tempo necessario, con un coperchio e aggiungendo un goccio d’acqua se dovesse servire. Basteranno una decina di minuti, massimo un quarto d’ora.

Intanto con un batticarne assottigliamo le fettine di petto di pollo. Su ognuna sistemiamone un paio di formaggio, quello che preferiamo, noi useremo delle sottilette. Arrotoliamo a formare delle girelle e feriamo la chiusura con uno stuzzicadenti. A questo punto rotoliamo le girelle nella farina per asciugarle e spolveriamo via l’eccesso.

Quando i piselli sono ormai teneri insaporiamo con un pizzico di sale e pepe. Adagiamo in padella anche le girelle di pollo e, tenendo la fiamma dolce, copriamo di nuovo col coperchio. Lasciamo cuocere le girelle quanto occorre, girandole sull’altro lato quando uno è ben dorato. Poco prima di spegnere la fiamma, quando il formaggio sarà ormai del tutto fuso e il pollo ben dorato, controlliamo il sale. Possiamo anche aggiungere delle spezie di nostro gusto, per dare un tocco aromatico inconfondibile. La cena è servita! Secondo e contorno in poche mosse e con solo una manciata di ingredienti!

Consiglio extra: ai piselli potete aggiungere della pancetta se di vostro gusto, diventeranno ancora più saporiti e vi faranno leccare i baffi. Potete anche decidere di farcire le girelle con altri ingredienti, come prosciutto e affettati vari, oltre che con il formaggio. Che bontà e che semplicità!