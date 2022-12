La riconoscete? Era solo una bambina, oggi è un personaggio molto amato dal pubblico

La riconoscete? In questa foto era solo una bambina, oggi è un personaggio molto amato dal pubblico di canale 5.

Abbiamo tutti l’abitudine di condividere sui social foto che riguardano il nostro passato, che siano dell’infanzia o dell’adolescenza. Questo è un modo per tornare con la mente a quanto vissuto anni fa. Lo pubblichiamo per tenerlo lì, in quel nostro angolo personale e magari passare a vederlo ogni tanto. E’ anche bello condividere dei momenti con coloro che ci seguono, soprattutto se sono i nostri amici o i nostri familiari.

Questa è un’abitudine che hanno anche i personaggi del mondo dello spettacolo e della televisione. Molto spesso spulciando sui loro canali instagram, per esempio, andando indietro, notiamo delle foto di vecchia data. Ci fermiamo ad osservarle per capire se negli anni sono cambiati o hanno mantenuto gli stessi tratti. A differenza nostra, quando un attore, un’attrice o una conduttrice e così via, pubblica uno scatto riceve un maggior riscontro da parte dei follower. Succede perché sono seguiti da migliaia se non da milioni di persone. Non sempre è facile riconoscerli, con il tempo si cambia e succede le linee del volto non siano più le stesse. Nell’immagine che vi abbiamo mostrato in alto è fotografato un personaggio molto amato dal pubblico, in particolare da chi segue canale 5.

Ultimamente è presente in televisione in un amatissimo programma, dato che è iniziata una nuova edizione. Qui era solo una bambina, riuscite a riconoscerla? Sono passati tanti anni da allora.

La riconoscete? In questa foto era solo una bambina ma oggi è un personaggio molto amato: la vediamo spesso in tv

Riuscite a riconoscere la bambina nella foto? Oggi è un personaggio dello spettacolo molto amato dal pubblico oltre ad essere un volto di un famoso programma. Proprio in questo momento la stiamo vedendo con l’inizio della nuova edizione. Ormai da anni è tra le protagoniste di una delle trasmissioni più amate.

Col tempo è cambiata ed è diventata ancora più bella e splendida. Guardando con attenzione, l’avete riconosciuta? E’ un amatissimo volto di Mediaset! Chi la segue da tempo sicuramente ci sarà riuscito: la bambina in foto è la bellissima Elena D’Amario, la ballerina professionista che da anni è nella scuola di Amici. E’ stata per prima un’allieva e dopo aver fatto tantissime e importanti esperienze in giro per il mondo è tornata nel posto che l’ha vista crescere. Oggi Elena è anche coreografa ed è infatti lei a realizzare alcune delle più belle coreografie che vediamo sul palco di Amici.

Questa foto in cui era solo una bambina l’ha pubblicata sul suo canale instagram, oggi seguitissimo. Sono passati più di 20 anni quindi è inevitabile che sia diversa e che sia cambiata. Da piccola era una dolcissima bambina, adesso è una donna meravigliosa e una ballerina incredibile.