Il ‘segreto’ di Chiara Ferragni per dormire bene: lei stessa ha rivelato cosa fa

Tra i suoi tanti contenuti sui social, Chiara Ferragni ne ha condiviso uno in cui svela il ‘segreto’ che le permette di dormire bene.

Conciliare carriera e famiglia, soprattutto quando si è mamme di bambini piccoli, non è quasi mai facile: la stanchezza prima poi inizia a farsi sentire, anche se ti chiami Chiara Ferragni. La celebre influencer è spesso oggetto di critiche da parte degli haters che le rinfacciano di condurre una vita molto diversa da quella delle altre giovani madri. Secondo i cosiddetti “leoni da tastiera”, l’agiatezza economica le consentirebbe di non dover occuparsi della casa, ad esempio.

Proprio di recente, Chiara ha risposto per le rime ad un commento su tale argomento, sottolineando che anche se non ha un lavoro d’ufficio come molte altre madri ciò non vuol dire che non si prenda cura della casa. Ad ogni modo, è normale che dovendo ottemperare ai tanti impegni che riempiono l’agenda di un’imprenditrice del suo livello, si avverta la necessità di riposare meglio e il sonno in questi casi, si sa, è l’unico rimedio davvero efficace.

Molto utile a “ricaricare le batterie” quando si è sommersi dal lavoro o dallo studio è il power nap ossia un pisolino ristoratore della durata che va dai 10 ai 30 minuti al massimo. Nata negli Stati Uniti, questa abitudine si sta diffondendo anche in Europa e molte aziende hanno riservato degli spazi appositi dove i dipendenti possono fare un sonnellino prima di tornare al lavoro.

Anche la Ferragni segue questa moda e, in effetti, il suo viso sempre fresco e rilassato ne mostra gli effetti postivi. Per rendere efficace il suo “power nap”, la bella cremonese ha un ‘segreto’ che ha voluto condividere con i follower.

Chiara Ferragni e il trucco per dormire a soddisfazione: ecco cosa utilizza

In uno dei suoi tanti video su TikTok, la Ferragni si è mostrata distesa sul letto con una mascherina grigia sugli occhi, dalla forma un po’ diversa da quelle che normalmente di usano per coprire gli occhi dalla luce. “Ho provato questa maschera per dormire usa e getta giapponese che mi ha portato la mia amica Giulia…la metti così sugli occhi e diventa calda…ho fatto un riposino di venti minuti stupendo!”, ha detto con aria soddisfatta.

L’insolito strumento è formato da due cuscinetti, ciascuno per ogni palpebra, e viene quindi dal Giappone, dove queste ‘steam eye mask’ o maschere termiche hanno preso piede già da un po’. Sono usa e getta e sprigionano sin da subito un rilassante tepore. E’ raccomandato rivolgersi ad uno specialista prima di utilizzarle, nel caso in cui si abbiano allergie o problemi agli occhi.

Voi sapevate di questa trovata giapponese?