“A 15 anni mia madre mi ha fatto abortire”: la showgirl ha confessato dopo anni, in un’intervista, un fatto molto privato del suo passato.

E’ sempre difficile aprirsi agli altri e raccontare cose private e personali. Molte volte facciamo fatica e preferiamo non farlo per evitare di ricevere commenti. Lo stesso succede per i personaggi del mondo dello spettacolo che rispetto ad una persona che non è nota, si trovano continuamente al centro dell’attenzione mediatica. Ogni volta che raccontano qualcosa intorno si crea il caos e ricevono addosso tantissimi giudizi e parole spesso inopportune.

Raccontarsi agli altri diventa però anche necessario per liberarsi da un peso che possiamo portarci da anni dietro. Per i personaggi famosi farlo è anche un modo per allacciare un legame con i telespettatori che lo seguono. Una delle showgirl più amate del mondo dello spettacolo italiano ha fatto, durante un’intervista, una confessione che non aveva mai rivelato prima.

Ha raccontato di essere rimasta incinta quando aveva appena 15 anni e che sua madre l’ha fatta abortire: “A 15 anni mia madre mi ha fatto abortire”.

“A 15 anni mia madre mi ha fatto abortire”: la showgirl l’ha confessato dopo anni, cosa ha raccontato

L’amatissima showgirl in un’intervista ha confessato alcune cose del suo passato rivelandole per la prima volta al pubblico. E’ successo qualche mese fa, nel programma di Francesca Fragnani, Belve, dove Valeria Marini ha raccontato che a 15 anni è rimasta incinta e sua madre l’ha fatta abortire. Per la prima volta ha deciso di raccontare un fatto molto intimo e privato legato a quando era giovanissima.

Valeria ha spiegato di aver avuto una relazione con un uomo più grande e di essere rimasta incinta. Non sapeva di dover interrompere la gravidanza: “Avevo circa 15 anni, ero molto ragazzina, non sapevo neanche che avrei subito un’interruzione di gravidanza, mia madre l’ha fatto per il mio bene”. A quanto pare, come spiegò, lei non era al corrente di nulla, sua madre la fece abortire a sua insaputa.

La relazione con quest’uomo, racconta, era molto turbolenta: “L’amore che provavo per questa persona era molto turbato, lui era molto violento”. La scelta di abortire non è stata sua ma presa da sua mamma. Nonostante ciò oggi la showgirl l’ha perdonata. Ha spiegato che l’ha fatto per il suo bene, perchè le ha dato la possibilità di allontanarsi da un uomo che non solo non la faceva stare bene ma era violento. In questa intervista ha spiegato che può soltanto ringraziarla: “Mia mamma l’ha fatto per il mio bene. Mi ha dato la possibilità di allontanarmi, di non rimanere imprigionata con una persona che non mi amava”. A Belve Valeria ha deciso di raccontare per la prima volta un fatto molto delicato e intimo della sua vita, legato al passato.