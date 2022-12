Avete mai visto il fratello di Amadeus? È praticamente il suo ritratto

Pochi sanno che Amadeus ha un fratello: ha qualche anno in meno a lui e gli somiglia in maniera impressionante!

All’anagrafe è Amedeo Umberto Rita Sebastiani, ma per tutta Italia è Amadeus, ex dee-jay radiofonico ed oggi volto televisivo tra i più famosi. Carisma, simpatia e spigliatezza ne fanno un vero pilastro del piccolo schermo nostrano e, non a caso, in questi ultimi anni è diventato una delle punte di diamante della Rai. Il suo sogno di lavorare come conduttore, coltivato fin da ragazzo, si è ampiamente realizzato come dimostra il suo curriculum ricco di programmi celebri.

Eppure sembra ieri quando lo abbiamo visto condurre per più edizioni il Festivalbar insieme ad altri personaggi che ancora oggi sono sulla cresta dell’onda. Si pensi a Fiorello, Alessia Marcuzzi, Federica Panicucci. Erano gli anni ’90 e già allora era evidente che quella fosse la sua vocazione. Sicuramente lo sapeva anche lui visto che, come ha raccontato al Corriere della Sera, all’esame di maturità chiese alla commissione che non avrebbe mai lavorato come geometra, ma di concedergli il diploma per far contenti i suoi genitori.

Tanti successi collezionati sia in Rai che a Mediaset lo hanno portato ad essere scelto come direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo nel 2020. In quell’occasione fu talmente convincente da ricevere la stessa proposta anche per i due anni successivi e lo vedremo in quei ruoli almeno fino al 2024. Insomma, la popolarità di Amadeus non è certo un mistero, eppure pochi sanno che ha un fratello: si chiama Gilberto, l’avete visto?

Chi è Gilberto Sebastiani, fratello minore di Amadeus: eccoli insieme in una foto col padre

Come tutti sanno, dal 2003 il presentatore de I soliti ignoti è legato sentimentalmente alla ballerina Giovanna Civitillo, conosciuta durante il periodo in cui era al timone del quiz show L’Eredità. I due si sono poi sposati ed hanno avuto un figlio, José, nel 2009. Quello con Giovanna è il secondo matrimonio per Amadeus, che in passato è stato sposato con Marisa Di Martino, madre della sua prima figlia.

Riguardo alla famiglia d’origine, sappiamo che i suoi genitori sono Antonella e Corrado Sebastiani. Quest’ultimo lavorava in un circolo ippico di Verona, città nella quale si erano trasferiti dalla Sicilia. Il fratello di Amadeus è Gilberto, nato nel 1966 e quindi più piccolo di 4 anni.

Di lui è possibile trovare qualche foto sul suo profilo Instagram. Qui ve ne mostriamo una in cui appare a destra, al fianco del papà Corrado che è al centro, accanto ad Amadeus. Si nota subito che, a parte gli occhiali da vista, Gilberto somiglia tantissimo al famoso presentatore. Stesso sorriso, stessi lineamenti, stesso sguardo.

Davvero due gocce d’acqua!