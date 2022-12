Com’era Micol Incorvaia qualche anno fa: in questo scatto del passato aveva un look completamente diverso

GF Vip, com’era Micol Incorvaia qualche anno fa: in questo scatto del passato la concorrente aveva un look completamente diverso.

Il Grande Fratello Vip sta tenendo i telespettatori incollati alla televisione. Da quando ha avuto inizio ci sono stati tanti colpi di scena e imprevisti. A partire da quanto successo a Marco Bellavia fino ad arrivare ad oggi, dove l’attenzione è concentrata su argomenti più leggeri, come i flirt e le discussioni che ogni giorno nascono in casa. Nella scorsa puntata abbiamo visto che Sonia Bruganelli non era presente in puntata.

Come aveva già riferito Alfonso Signorini, l’opinionista proprio come l’anno scorso, non ha rinunciato alle vacanze insieme alla sua famiglia. A sostituirla il 26 dicembre abbiamo visto c’erano Pierpaolo Petrelli e Soleil Sorge. Cosa che succederà anche il 2 gennaio. Il conduttore aveva pensato di far occupare il posto da opinionista a Giulia Salemi, ma ha preferito stare nella postazione dei social. Come abbiamo detto, il reality sta catturando l’attenzione del pubblico, ogni giorno accade qualcosa di inaspettato.

Nelle ultime settimane si è affrontato quanto successo tra Antonella Fiordelisi e gli altri concorrenti. Più volte ci sono stati degli scontri. La concorrente ha avuto modo di discutere anche con Micol Incorvaia, entrata in casa qualche settimana fa. In molti lo sapevano, altri hanno avuto modo di scoprirlo quando è arrivata per salutarla, Micol è la sorella di Clizia Incorvaia, ex concorrente del reality. L’attuale concorrente è molto popolare sui social ed è qui che spulciando tra le sue immagini abbiamo recuperato una in cui appare con un look completamente diverso.

GF Vip, com’era Micol Incorvaia qualche anno fa: in questo scatto del passato non aveva lo stesso look di oggi

Micol Incorvaia è entrata qualche settimana fa nella casa del GF Vip. Da subito si è fatta notare, non solo è una bellissima ragazza ma è anche molto schietta. Appena dopo il suo ingresso ci sono state delle incomprensioni con Antonella Fiordelisi e ancora adesso sembra che il loro rapporto non sia dei migliori. Micol ha stretto un legame speciale con Edoardo Tavassi.

I due sembrano una coppia a tutti gli effetti e piacciono molto al pubblico tanto che i fan hanno creato un hashtag per loro, Incorvassi: questo è spesso in tendenza su twitter. La concorrente è molto popolare sui social dove è seguitissima. Sul suo canale andando a curiosare tra le immagini abbiamo notato una tra le tante dove appare con un look completamente diverso da oggi.

Ecco la foto di cui parliamo: Micol ha i capelli rosa mentre adesso sono biondissimi e porta le extension. Ha pubblicato questa immagine sui social nel 2015, quindi sono passati circa 7 anni da allora. A parte il dettaglio del look, non è diversa da come la stiamo vedendo al GF Vip. A voi sta piacendo il suo percorso?