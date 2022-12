È tra le donne più amate del piccolo schermo nostrano, ma la riconoscete da bambina? Guardatela con attenzione

Oggi è tra le donne più amate del piccolo schermo nostrano, ma la riconoscete da bambina? Si tratta proprio di lei: guardatela con attenzione!

Quante volte vi è capitato di scorrere la vostra bacheca social e di incappare in foto dei vostri personaggi preferiti da bambini? Sicuramente tantissime volte! Vera e propria moda del momento, sono davvero numerosi quei volti tv che adorano condividere foto del genere insieme al loro pubblico, rendendo chiare ed evidenti le loro trasformazioni.

Proprio recentemente, ci è capitato di proporvi la foto da giovanissimo di un amato cantante italiano e di sottolinearvi quanto – nonostante lo scorrere degli anni – non sia affatto cambiato, ricordate? Adesso siamo pronti a passare in rassegna uno scatto da bambina di un altro famoso volto nostrano, che ad oggi è tra le donne più amate. Guardate con attenzione la foto in questione: vi assicuriamo che non avrete assolutamente difficoltà ad individuare il ‘personaggio misterioso’ di quest’oggi.

Piccolissima – anche se non ci è dato sapere l’età con esattezza – ma già con una bellezza estasiante: siete riusciti a riconoscere questa dolce bambina della foto? Proseguite con la lettura e vi assicuriamo che resterete davvero senza parole.

Chi è questa dolce bambina che oggi è tra le donne più amate dello spettacolo?

Se guardate con attenzione la foto in questione, vi assicuriamo che non faticherete affatto a riconoscere di chi stiamo parlando. Si tratta, come dicevamo precedentemente, di una delle donne più amate dello spettacolo nostrano, che è solita intrattenere ed incantare tutto il pubblico con la sua bellezza. Ha poco più di 30 anni, eppure vi garantiamo che il suo curriculum televisivo è ricco di intramontabili successi.

La sua ‘specialità’ è sicuramente parlare di calcio e commentare a bordo campo le partite della Seria A, ma il suo curriculum vanta tantissime altre straordinarie esperienze. È, ad esempio, volto di tantissimi brand di successo. O anche colonna portante di diverse trasmissione tv. Insomma, giovanissima, ma con una carriera alle spalle davvero impressionante. Siete curiosi di sapere di chi parliamo?

Se vi dicessimo che la donna raffigurata in foto è Diletta Leotta, ci credereste? Spulciando il suo canale instagram, sul quale – oltre ad essere seguitissima – è anche molto attiva, abbiamo rintracciato questo suo scatto del passato. Non sappiamo quanti anni siano passati e né quanti ne abbia qui, ma si può chiaramente notare quanto la bellezza sia proprio nel sua DNA. Oggi, infatti, il suo fascino non passa assolutamente inosservato, ma anche da bambina l’amata Leotta era davvero dolcissima.

Cosa ci dite voi? Avreste mai immaginato che dietro a questo sguardo furbetto e capelli d’angelo si nascondesse il volto di Diletta Leotta? Noi no, ma non possiamo nascondere che una bellezza del genere non può assolutamente passare inosservata.