E’ il tipico atteggiamento di chi non vuole avere una relazione: se cogli questi segnali stai attenta

Se si comporta così allora ti sta facendo capire che non vuole avere una relazione: questi segnali parlano chiaro, attenzione!

Quando intraprendiamo una relazione con una persona e ci sentiamo emotivamente coinvolti, speriamo che anche per l’altro o per l’alta sia la stessa cosa. Purtroppo però non sempre ciò che sentiamo noi necessariamente lo sente o vuole sentirlo anche l’altro.

Percepiamo a quel punto di essere in una fase di stallo, non progrediamo verso uno step successivo e questo non ci fa capire che cosa abbia realmente in mente l’altra persona. Naturalmente ciò ci destabilizza perché a quel punto fare programmi coinvolgendo l’altro è davvero inutile. Ma ci sono dei segnali che possono aiutarci a comprendere se l’altro nella coppia non si dice così coinvolto tanto da decidere di impegnarsi sul serio. E se non vuole avere una relazione, di sicuro questi atteggiamenti li ha fatti propri: ecco a cosa devi fare attenzione!

Se non vuole impegnarsi per avere una relazione con te apri gli occhi: questi segnali sono chiari!

Quando siamo sentimentalmente presi e coinvolti dall’altro, accettare la fine di una relazione può non essere facile. Tuttavia, c’è una lezione importante che dobbiamo apprendere: quando perdiamo qualcuno che non ci ama, non abbiamo perso nulla. E se una persona non ci ama abbastanza non è un problema nostro, perché per quanto ci riguarda abbiamo dato il massimo. Bisogna riconoscere i segnali pronti a metterci in allerta per farci capire che quella è la persona sbagliata sulla quale stiamo investendo i nostri sentimenti. Se l’altra persona non intende continuare ad avere o intraprendere una relazione con noi, non è necessario forzare o obbligare. Ma è invece il caso di aprire gli occhi. Ci sono per l’appunto dei chiari segnali pronti a farci capire che quella non è la storia d’amore che ci meritiamo: