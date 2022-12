La famosa cantante confessa di soffrire di agorafobia: cos’è e cosa comporta

La cantante ha parlato in tv della sua agorafobia, un disagio con cui convive da molti anni e che sta imparando a gestire sempre meglio.

Oggigiorno non sono poche le persone, famose o meno, che confessano di soffrire di qualche disagio che riguarda la psiche e che, inevitabilmente, finisce col condizionare lo stile di vita di chi ne è vittima. Ansia, stress, attacchi di panico, fobie: sono parole che negli ultimi anni sentiamo sempre più spesso. Forse a causa dei ritmi di vita frenetici imposti dalla società moderna o semplicemente perché se ne parla di più rispetto al passato.

Ovviamente, tali disturbi non risparmiano neanche i personaggi dello spettacolo. Anzi, spesso sono proprio loro più vulnerabili perché esposti maggiormente a giudizi esterni e a pretendere sempre il massimo da sé stessi. Proprio nelle ultime settimane, una star internazionale ha confessato di essere ricaduta nel baratro dell’ansia, che la travolge soprattutto prima di esibirsi in un concerto. La cantante ha rivelato di essersi decisa a tornare in terapia: addirittura, durante la prima crisi affrontata, ricorreva a 5 sedute al giorno.

Anche una cantante italiana ha recentemente parlato in tv di un disturbo psicologico che la accompagna da molto tempo ovvero l’agorafobia. In verità, già nel 2021 lo aveva raccontato alla stessa conduttrice, la quale in questi giorni le ha chiesto come stesse al riguardo. “Ce l’ho sempre però la gestiamo in un modo diverso”, ha spiegato. Vediamo chi è la cantante in questione e cosa ha raccontato nel dettaglio.

Ha parlato in tv della sua agorafobia: la confessione della cantante lascia tutti di stucco

In questo periodo il giovane volto della musica italiana sta promuovendo un nuovo singolo intitolato Domino ed è una presenza fissa in un seguitissimo programma di Rai Uno. L’agorafobia fa ancora parte della sua vita, ma oggi riesce a conviverci più serenamente anche grazie alle persone che la circondano.

Lei è Jessica Morlacchi, ex cantante dei Gazosa, da tempo tra gli “affetti stabili” di Serena Bortone nella trasmissione Oggi è un altro giorno. Nella puntata del 22 dicembre scorso, la conduttrice le ha chiesto “Con l’agorafobia come va?” e lei ha spiegato quanto sia importante l’aiuto degli amici.

“Come l’anno scorso a Sanremo con Romina, abbiamo fatto dei video per rincorrere Gianni Morandi. Io ho avuto dei problemini, ma tutto lo staff di Oggi è un altro giorno mi è stato accanto – ha raccontato Jessica – Abbiamo scelto posti in cui mi sentivo più al sicuro”.

Come spiegato dalla Morlacchi, l’agorafobia è la paura irrazionale degli spazi aperti o affollati, ma anche di vivere situazioni da cui non si può scappare o in cui non è possibile essere soccorsi. Una sensazione invalidante che in passato l’ha costretta a rinunciare a molte belle esperienze, come ad esempio un viaggio con le amiche. Un disagio che avverte anche nelle stazioni: “Mi danno fastidio gli spazi aperti. Ad esempio, tutto il cast di Oggi è un altro giorno, mi ha accompagnato a prendere il treno”, ha detto l’artista.

In bocca al lupo a Jessica per la lotta che affronta ogni giorno con tanta forza.