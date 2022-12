Harry e Meghan, Kate e William: è successo proprio nelle festività, assurdo

Harry e Meghan, Kate e William: è successo proprio nelle festività, davvero assurdo. Guardate un po’ qua con i vostri stessi occhi.

Sempre sotto i riflettori, è praticamente impossibile non essere aggiornati sulle vicende che riguardano la Famiglia Reale d’Inghilterra.

Dopo la scomparsa della Regina Elisabetta, l’erede al trono Carlo, i figli Harry e William con le rispettive consorti e la moglie Camilla sono ogni giorno sulla bocca di tutti. In particolare, gli screzi e gli attriti tra i duchi di Sussex, Harry e Meghan, ed il resto della famiglia fanno sempre notizia.

A tal proposito, negli ultimi giorni è successo qualcosa di davvero incredibile. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Durante le festività, infatti, è accaduto l’inimmaginabile. Guardate un po’ qua con i vostri stessi occhi: assurdo!

I rapporti tra Harry e Meghan e Kate e William

Poco tempo fa i rapporti tra i duchi di Sussex Harry e Meghan ed il resto della Famiglia Reale si sarebbero ulteriormente raffreddati a causa della nuova serie uscita su Netflix con protagonista proprio la Royal Family.

All’interno del docufilm, infatti, sarebbero stati messi in scena alcuni dettagli scottanti riguardanti alcuni scandali che hanno coinvolto la famiglia reale d’Inghilterra. Tutti temi nessuno avrebbe mai voluto portare sul piccolo schermo. Ad ogni modo, durante le festività è successo qualcosa di davvero inaspettato. Avete già saputo di che cosa si tratta? Quando lo scoprirete non riuscirete a credere ai vostri stessi occhi.

Cos’è successo durante le festività

Come abbiamo anticipato fin dall’inizio del nostro articolo, durante le festività a Buckingham Palace è successo un fatto alquanto strano. Sapete già di che cosa stiamo parlando? In pratica, secondo quanto riportato da People e Vanity Fair, Harry e Meghan e Kate e William, nonostante i rapporti alquanto tesi, hanno deciso di incontrarsi per scambiarsi i regali di Natale.

“Nonostante i rapporti tra le coppie non siano buoni, William e Kate Middleton non priveranno Archie e Lilibet di un regalo sotto l’albero. E lo stesso vale per George, Charlotte e Louis che riceveranno dei doni dalla California da parte degli zii Harry e Meghan Markle” si legge sul Sunday Times.

Insomma, sembrerebbe proprio ‘i grandi’ non vogliano in alcun modo coinvolgere i più piccoli nei conflitti interni alla famiglia che ultimamente stanno caratterizzando la Royal Family. Questa, però, non sarebbe una vera e propria tregua destinata a durare a lungo. “Ci vorrà molto tempo prima che ci sia armonia tra i due fratelli. Tra loro c’è ancora troppa rabbia” afferma una fonte interna a People. Come sempre solo il tempo potrà, quindi, sanare le ferite…