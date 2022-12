La frase di questo film ti farà guardare la vita in un altro modo: la renderai meravigliosa

La frase di questo film ti farà riflettere e comincerai a guardare la vita in un altro modo: la renderai di sicuro meravigliosa.

Spesso la vita di tutti i giorni può riservarci momenti difficili e attimi di sconforto. Sta a noi riuscire a riempirla comunque di gioia, cercando sempre di dare il meglio e di trovare il lato positivo di ogni situazione.

Sì, perché è solo affrontando gli ostacoli e le prove che il destino ha in servo per noi che possiamo rendere la nostra vita degna di essere vissuta. Purtroppo, però, nonostante tutti i nostri sforzi alcune volte riuscire in questa impresa è davvero difficile. In questi casi, possono esserci di grande aiuto alcune frasi motivazionali. Alcune delle più belle, in particolare, sono tratte da celebri film che hanno fatto la storia della cinematografia internazionale. Guarda un po’ questa: di sicuro ti cambierà la vita.

Le frasi motivazionali

Negli ultimi anni si sono diffuse sempre di più le figure del motivatore e del life coach. Due professionisti in grado di spronare le persone a tirare fuori il meglio di sé per raggiungere i propri obiettivi. Essi, fra i vari strumenti a loro disposizione, si servono anche delle cosiddette frasi motivazionali.

Delle affermazioni che hanno il potere di innescare negli individui la volontà di cambiare la propria vita privata o lavorativa in meglio. Forse non ci avrai mai fatto caso, ma il mondo è pieno di questo tipo di frasi. Esse possono essere celate nelle parole di professionisti, amici, parenti, libri oppure film. Basta saperle cogliere e ci cambieranno la vita.

La frase di questo film ti farà guardare la vita in un altro modo

Come abbiamo anticipato fin dall’inizio del nostro articolo, le frasi motivazionali sono in grado di cambiarci la vita, facendoci desiderare di migliorare noi stessi. Per esempio, possono esserci di grande aiuto in un periodo difficile sia nella sfera privata che lavorativa, perché facendole diventare il caposaldo della nostra filosofia di vita possono insegnarci a guardare il mondo da un’altra prospettiva.

In particolare, c’è una frase di un film che è passata alla storia e che ha avuto per molti un ruolo fondamentale. Hai presente questa celebre citazione tratta da Braveheart, la pellicola del 1995 diretta ed interpretata da Mel Gibson? Essa recita: “Tutti muoiono! Non tutti, però, vivono veramente”.

Queste parole alludono all’importanza di vivere la vita pienamente e senza riserve. Tutte le persone, infatti, sono destinate a lasciare la Terra, ma non tutte fanno in modo di sfruttare ogni istante della loro vita rendendola degna di essere vissuta.

Spesso, infatti, si tende a temporeggiare, a rimandare una decisione ad un momento più opportuno, senza rendersi conto che la vita stessa rischia così sfuggirci di mano. Ebbene, se farai tua questa affermazione di sicuro ti ricorderai sempre che la vita è un dono prezioso e come tale deve essere goduta per esserne sempre il protagonista e mai un semplice spettatore.