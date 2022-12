Leonardo Di Caprio, avete visto la sua nuova fidanzata? La differenza d’età è considerevole

Leonardo Di Caprio, avete già visto la sua nuova fidanzata? La differenza d’età è davvero considerevole. Guardate un po’ qua.

È uno degli attori di fama internazionale più amato dal grande pubblico. Stiamo parlando proprio di lui, di Leonardo Di Caprio.

Divenuto celebre grazie a ruoli come quelli interpretati nei film Titanic, Romeo + Giulietta di William Shakespeare, La maschera di ferro, Prova a prendermi, The Aviator, The Departed, Shutter Island, Il Grande Gatsby, The Wolf of Wall Street, Revenant e moltissimi altri ancora, l’attore continua oggi a far parlare di sé non soltanto per la sua carriera, ma anche per la sua vita privata.

A tal proposito, non tutti lo sanno, ma nell’ultimo periodo Di Caprio è stato visto dai fan al fianco di una nuova fiamma. Sapete già di chi si tratta? La differenza d’età tra i due è davvero notevole. Guardate un po’ qua.

Leonardo Di Caprio: avete visto la sua nuova fidanzata?

Come abbiamo anticipato fin dall’inizio del nostro articolo, Leonardo Di Caprio è un attore molto amato dal grande pubblico, spesso al centro del gossip per via delle sue relazioni amorose. A metà degli anni Novanta, infatti, ha avuto una liaison con la modella Kristen Zang, mentre nel 2000 ha incontrato la modella brasiliana Gisele Bundchen. Più tardi è stato fidanzato anche con Bar Refaeli, Toni Garrn, Blake Lively e Camila Morrone.

Quasi tutte modelle, ad eccezione della Lively che invece è un’attrice. Insomma, sembra proprio che quella di Di Caprio per le belle donne sia una passione ormai consolidata. Del resto anche l’attore è considerato uno dei maggiori sex symbol secondo il pubblico femminile. Ma chi è oggi la nuova fiamma di Di Caprio e, soprattutto, quanti anni ha? Scopriamolo subito.

La differenza d’età è considerevole

Ebbene, ultimamente Leonardo Di Caprio è stato avvistato al fianco di un’altra splendida top model, Victoria Lamas, con la quale sarebbe stato visto uscire da un locale a Los Angeles. A lasciare i fan senza parole, però, è l’età della donna. Fra i due, infatti, vi sarebbero parecchi anni di differenza. Per l’esattezza 25.

La Lamas, di fatto, ha solo 23 anni, ma vanta già tantissimi ammiratori. I suoi capelli lunghi e biondi, gli occhi azzurri ed il fisico filiforme hanno stregato moltissimi cuori. Al momento, però, il suo sembrerebbe essere impegnato con nientepopodimeno che Leonardo Di Caprio.

Non sappiamo precisamente da quanto tempo i due si frequentino. D’altronde Di Caprio si sarebbe lasciato con la ex Camila Morrone da soli pochi mesi. Ciò che è certo, però, è che la giovane è stata avvistata dai paparazzi in tenuta sportiva e con occhiali da sole e cappello mentre usciva da un locale di Los Angeles, seguita poco dopo dall’attore e da un gruppo di amici. Un segno quasi inequivocabile!