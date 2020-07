Gisele Bundchen compie 40 anni: l’iniziativa con i figli | FOTO

Gisele Bundchen compie 40 anni, in occasione del suo compleanno decide di portare avanti una bella iniziativa con i figli.

Una delle super top model, Giselle Bundchen, ha da poco compiuto 40 anni, di cui 20 passati sulle passerelle. La top model ha deciso di ritirasi dalle sfilate, ma continua ad essere sempre molto attiva nella lotto contro l’inquinamento ambientale. in particolar modo, la modella di origini brasiliane è attiva nella battaglia in difesa della foresta amazzonica. E’ anche ambasciatrice dell’Onu per il suo attivismo ambientale ed è anche la fondatrice di diverse associazioni no profit che si occupano di tutelare l’ambiente.

LEGGI ANCHE: ELEONORA DANIELE MAMMA A 40 ANNI PER UN MOTIVO | FOTO

Gisele Bundchen: festeggia il suo compleanno in famiglia

Giselle Bundchen, dopo la fine della relazione sentimentale con il noto attore americano, Leonardo Di Caprio, è legata dal 2006 con Tom Brady un giocatore di football americano. La coppia si è sposata nel 2009 ed ha due figli Benjamin Rein, nato l’8 dicembre 2009 e Vivian Lake, nata il 5 dicembre 2012.

In occasione del suo compleanno il marito le ha fatto gli auguri via social postando una foto che la ritrae con i suoi due figli: “Felice 40esimo compleanno Gisele”. Poi continua dedicandogli una strofa della canzone di Stevie Wonder: “Sei il raggio di sole della mia vita, ecco perché ti sarò sempre accanto, sei la luce dei miei occhi, resterai per sempre nel mio cuore“.

LEGGI ANCHE: LEONARDO DI CAPRIO RACCOGLIE 13 MILIO DI DOLLARI PER AIUTARE LE PERSONE DURANTE L’EMERGENZA | VIDEO

Come lei stessa ha affermato i suoi primi 40 anni sono un passaggio importante: “Sento che sta iniziando un nuovo capitolo della mia vita“. La sua idea era quella di celebrarlo piantando 40mila alberi nella foresta pluviale amazzonica in Brasile con tutta la sua famiglia. Un’idea in linea con la sua voglia di tutelare l’ambiente, a che a seguito della pandemia mondiale non è stata possibile metterla in atto. Per questo ha pensato ad un modo alternativo, ha chiesto ai suoi amici e parenti che sono in Brasile di piantare un albero invece di farle un regalo: “Un modo per restituire qualcosa al nostro Pianeta“.

L’invito, anche a donare ad un’associazione, accompagnato da diverse foto che la ritraggono mentre pianta gli alberi. Un’attività che svolge anche con i bambini da quando erano molto piccoli, le foto che li ritraggono mentre piantano gli alberi con la mamma sono molto tenere.

LEGGI ANCHE: COMPLEANNO DI LADY DIANA: IL PRINCIPE HARRY LA RICORDA CON UN MESSAGGIO | VIDEO

La amo più di quanto le parole possano esprimere!“. La sua famiglia la supporta e viene coinvolta in tutte le sue attività. Giselle è anche appassionata di yoga , una disciplina che ha anche insegnato alla figlia. In un post ha pubblicato la foto di lei e di Vivian mentre fanno yoga: “La mia piccola compagna di yoga sta crescendo così in fretta!“.

Voi unimamme cosa ne pensate dell’iniziativa della modella? Vi piace?