Non riconosceresti mai Alba Parietti così: come si è mostrata la showgirl

La sorprendente foto di Alba Parietti che ha lasciato tutti senza parole: la showgirl ha completamente stravolto la sua immagine.

In quasi 40 anni di carriera nel mondo dello spettacolo, l’abbiamo vista bionda, mora, con i capelli corti, con le extension, con la frangia e senza: data la sua bellezza, Alba Parietti può permettersi qualsiasi tipo di hair style, questo è certo. Forse, però, nessuno si sarebbe mai aspettato di vederla completamente trasformata grazie all’ultima acconciatura sfoggiata sui social e poco dopo in tv.

Sul suo attivissimo profilo Instagram, la showgirl torinese ha lasciato tutti di stucco qualche giorno fa mostrandosi con un look completamente inedito che ha attirato la curiosità di moltissimi. Ha postato prima un selfie e poi una foto in bianco e nero in cui appare in una versione molto elegante e in cui si ispira ad un personaggio tv a dir poco iconico.

Inutile dire che anche così Alba conserva un fascino innato e, infatti, neanche stavolta sono mancati per lei migliaia di like e complimenti. In più, a differenza delle altre volte, lo stupore è stato davvero tanto: ve la sareste mai immaginata con un caschetto di capelli bianchi ondulati? Uno stile che potrebbe ricordare quello della mitica Miranda Priestley de Il diavolo veste Prada, ma che a guardare bene, è anche la copia di un amatissimo volto tv nostrano. Fatto sta che così Alba non era proprio mai apparsa prima.

Alba Parietti sconvolge i fan: drastico cambio immagine per la showgirl

Tra gli scatti pubblicati ultimamente sul suo account Instagram, la madre di Francesco Oppini si è divertita a mostrarsi più volte con capelli differenti. Nell’ultimo periodo ad esempio aveva portato le extension per poi ‘darci un taglio’ prima delle festività natalizie: ora ha i capelli leggermente più scuri, corti e scalati.

Successivamente ha pubblicato degli scatti in cui la si vede con un’acconciatura identica a Drusilla Foer! La Parietti è stata infatti ospite di una puntata de L’almanacco del giorno dopo, in onda su Rai Due, nella quale le due conduttrici hanno dato vita a divertenti siparietti. Per l’occasione, Alba non ha imitato Drusilla solamente nell’hair style ma anche nel trucco e nell’outfit. Il risultato ha riscosso notevole successo e non è mancato chi sui social ha suggerito alla Parietti di prendere in considerazione tale stile.

Come dicevamo all’inizio, la celebre showgirl sta benissimo anche in questa veste insolita: d’altronde, ora che è anche innamorata e felice accanto al suo compagno Fabio, la sua bellezza sembra risplendere come non mai.

Tra le tante foto pubblicate sul suo profilo social, questa in “versione Drusilla” è sicuramente tra le più iconiche, siete d’accordo?