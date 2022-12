Interpretare i messaggi non è semplice: dalla chat puoi capire tanto, se ti scrive questo vuol dire che potrebbe già essere innamorato di te

Oggi abbiamo mezzi di comunicazione che sono davvero estremamente rapidi ed efficaci. Basti pensare ai cellulari, al pc e alle vare applicazioni che ci consentono di scambiare messaggi in tempo reale con chiunque nel mondo. Spesso, però, ci chiediamo quali siano i sentimenti di coloro che ci interessano, cercando di interpretare questi messaggi. Puoi capire tutto dalla chat: se ti scrive questo vuol dire che è già innamorato di te.

Tra le varie applicazioni a nostra disposizione per scambiare messaggi, foto e tanto altro in tempo reale spicca di sicuro whatsapp. Lo usiamo praticamente ogni giorno e non riusciremmo a immaginare di farne a meno. Molti, però, non lo conoscono a fondo. Per questo, qualche tempo fa, vi avevamo parlato di una “funzione” nascosta che di sciuro vi lascerà a bocca aperta!

Proprio su queste app, spesso scambiamo messaggi con coloro a cui vogliamo bene, con colleghi e amici. Ma anche con la persona che ci fa battere il cuore. Ma come capire se anche questa persona sente qualcosa per noi? La chat ci può rivelare tanto!

Se ti scrive questo in chat potrebbe già essere innamorato di te

Certo, non è facile interpretare e comprendere i sentimenti delle persone. Non lo è di persona, quando siamo fisicamente vicini, figurarsi attraverso un dispositivo come può essere il cellulare. Eppure, se prestiamo attenzione, qualche indizio prezioso potrebbe darci una mano. Scopriamoli insieme, allora!

Prima di tutto, se una persona è interessata a noi, tenderà a scriverci spesso. Ciò significa che le nostre conversazioni saranno lunghe e frequenti. Potrebbe, ad esempio, avere l’abitudine di darci la buonanotte. Allo stesso tempo, se non ci faremo vivi per qualche ora nel corso della giornata, potrebbe domandarci come mai siamo spariti.

Un altro indizio importante è la velocità di risposta. Se questa persona trova il modo di parlare con noi anche mentre è al lavoro o impegnato in qualcosa, perfino se è fuori con gli amici, significa che per lei siamo importanti. Lo stesso vale per il contenuto dei messaggi ricevuti. Se si tratta di semplici monosillabi, è probabile che non abbia tanta voglia di parlare con noi. Al contrario, se i messaggi sono lunghi, è felice di sentirci.

Infine, ma non per importanza, come si interrompono le chat. Spieghiamoci. Una persona interessata a noi cercherà di non chiudere mai una conversazione, ma di portarla avanti durante tutta la giornata. Ci farà dunque delle domande. E, se anche dovesse sparire per un po’, ci darà una sorta di appuntamento: “ci sentiamo stasera”, ad esempio. Piccoli dettagli che possono significare tanto!