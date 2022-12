In questa foto era un dolcissimo bambino, oggi ha una marea di fan: sapresti dire chi è?

Chi poteva immaginare che questo bel bambino avrebbe avuto tanto successo in tv anni più tardi: non immagineresti mai chi è!

Come tutti i personaggi noti del web e della tv, anche sul suo profilo Instagram, tra centinaia di foto, spicca un’immagine che lo ritrae quando era appena un bambino. Lui è attualmente uno dei giovani più promettenti per il piccolo schermo italiano. Bellezza, simpatia, umiltà, entusiasmo e un talento particolare nelle imitazioni lo rendono un possibile showman dei prossimi anni.

Per il momento, si sta dando da fare in ruoli più piccoli, ma che di sicuro lo stanno aiutando a crescere professionalmente sempre di più. E pensare che inizialmente il suo destino lavorativo doveva essere tutt’altro. Dopo il diploma al liceo scientifico, si era trasferito a Roma per studiare alla Facoltà di Giurisprudenza dove ha anche sostenuto un buon numero di esami.

Nel frattempo ha svolto diversi lavori, tra cui il cameriere e il ballerino. La sua prima esperienza in tv arriva proprio come ballerino a I migliori anni di Carlo Conti e, nello stesso anno, viene scelto per un altro ruolo a Mediaset. Da lì in poi, per lui si sono susseguite una serie di partecipazioni a vari programmi molto famosi e i risultati non stanno tardando ad arrivare. Se proprio non vi viene chi possa essere il bimbo della foto, continuate a leggere: resterete a bocca aperta!

Bellissimo da bambino come oggi da adulto: è proprio lui!

Poco dopo l’esperienza nella trasmissione di Carlo Conti, il nostro amato personaggio approda sul bancone di Striscia la Notizia come velino, insieme ad un altro bellissimo e giovane modello. Avrete certamente capito che parliamo di Pierpaolo Pretelli, primo a ricoprire quel ruolo nella storia del tg satirico insieme ad Elia Fongaro.

Il tenerissimo bambino della foto è proprio il fidanzato di Giulia Salemi che, dopo la partecipazione alla quinta edizione del GF Vip, ha visto aumentare la sua popolarità a dismisura. Durante i mesi trascorsi a Cinecittà, il bel modello originario di Maratea si è fatto apprezzare tantissimo dal pubblico che, non a caso, lo ha premiato facendolo arrivare in finale dove si è classificato secondo.

Terminata l’avventura nella casa più spiata d’Italia, Pierpaolo si è messo alla prova in varie occasioni. Ha inciso con Giorgina il tormentone dell’estate 2021 intitolato L’estate più calda di sempre, ha preso parte all’11esima edizione di Tale e Quale Show ed ora sta conducendo il GF Vip Party insieme a Soleil Sorge.

Proprio l’altra sera, i suoi tantissimi fan hanno ricevuto un bellissimo regalo: vederlo in studio al GF Vip nelle vesti di opinionista al fianco di Soleil e Orietta Berti. I due ex gieffini sono stati chiamati a sostituire Sonia Bruganelli, che sarà assente anche nella prossima puntata dal momento che si trova con la famiglia negli Stati Uniti.

Guardando attentamente lo scatto del passato, si nota che Pierpaolo conserva molti dei tratti di quando era piccolo. A parte il colore dei capelli più scuro, non si può dire che sia cambiato molto. Voi l’avevate riconosciuto subito?