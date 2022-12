Rimuovere la puzza di sudore dai maglioni non è mai stato così facile: provaci, sarà un gioco da ragazzi

Come rimuovere la puzza di sudore dai maglioni senza fare danni: usa questo insieme all’acqua e ti sbarazzerai per sempre di questo brutto odore.

L’incubo più ricorrente di tutti gli amanti del pulito, è solo uno: rovinare i tessuti dei capi d’abbigliamento che laviamo. Soprattutto quando si tratta di qualcosa di molto delicato e per cui è necessario usare tutte le accortezze possibili ed immaginabili, è davvero molto comune il timore di poter compiere qualcosa di sbagliato. Ricordate, infatti, quando vi abbiamo detto come sia possibile lavare il piumone invernale senza rovinarlo? Stavolta vogliamo parlarvi di un imprevisto che capita spesso e volentieri e per cui, siamo certi, anche voi vorrete saperne di più.

Vi è mai capitato di dover lavare un maglione perché puzzolente di sudore, ma di tirarlo fuori con la stessa ed identica puzza? Soprattutto quanto si tratta di tessuti come la lana, è davvero difficile rimuovere questo brutto odore. Che cosa occorre fare, però, in questi casi? Se anche voi eravate soliti metterli da parte perché non sopportavate più questa brutta puzza, vi consigliamo di seguire quanto vi stiamo per dire. Di seguito, infatti, vi diremo come fare per poter eliminare questo cattivo odore dai maglioni senza rovinarne i tessuti.

Dici addio alla puzza di sudore dai maglioni: ti svelo come rimuoverla senza fare danni

La domanda che, però, tutti si fanno è: com’è possibile che un maglione puzzi ancora di sudore dopo un intero lavaggio in lavatrice? Le risposte a questo quesito possono essere davvero tantissime! Può capitare, infatti, che per evitare di rovinare il tessuto, si sia soliti svolgere un lavaggio troppo ‘leggero’, per cui la puzza non riesce ad essere debellata completamente. Oppure, può succedere che passi troppo tempo prima di lavarlo o che, magari, si utilizza un po’ troppo detersivo o, addirittura, in quantità minore. Insomma, come potete vedere, le motivazioni sono diverse. A tutte queste, però, c’è una soluzione. Quale?

Contro la puzza di sudore completamente assorbita dai maglioni, abbiamo la soluzione che fa proprio al caso vostro. Di seguito, infatti, vi diremo cosa sia possibile per debellare completamente questa brutta puzza senza rovinare i tessuti. Tutto quello che vi serve è dell’acido citrico, dell’acqua e qualche goccia di olio essenziale. Scopriamo insieme qualche cosa in più:

Prendete una bacinella e versateci all’interno un litro d’acqua e circa 200 grammi di acido citrico;

Mescolate per bene tutto;

Aggiungete una ventina di gocce di olio essenziale. Ovviamente, la fragranza la scegliete voi a secondo del vostro gusto.

Una volta fatto questo, fate ‘riposare’ il tutto per circa 24 ore. Poi, sciacquate il maglione di lana e provvedete al classico lavaggio.

In questo modo, vi renderete facilmente conto che il vostro maglione sarà morbidissimo, ma soprattutto super profumato.