La lavastoviglie spesso ci salva la giornata, ma occhio: se fai così il risparmio sarà subito evidente, cosa devi fare, prova e vedrai

Tra i tanti elettrodomestici che ci semplificano la vita uno dei preferiti di molti è sicuramente la lavastoviglie. Ci risparmia la faticaccia di sgrassare e disincrostare a mano le nostre pentole, i piatti, i bicchieri, le posate e così via. Per questo la usiamo quasi ogni giorno e in modo particolare nel periodo festivo, quando abbiamo tanti ospiti a casa. Il risparmio sarà subito evidente: cosa devi fare con la lavastoviglie.

In passato vi abbiamo suggerito dei metodo davvero furbissimi per risparmiare sugli elettrodomestici. E non necessariamente per quanto riguarda la bolletta a fine mese! Ricordate quando vi abbiamo dato un consiglio prezioso che riguarda la lavatrice? Basta fare una prova per rendersi conto che vale davvero la pena seguire questo metodo “vecchio stile”!

Oggi non saremo da meno parlando della lavastoviglie. Scommettiamo che non ci avevate mai pensato, ma se farete come vi spieghiamo la differenza si noterà subito!

Lavastoviglie, fai così e il risparmio diventa evidente: l’idea furbissima

Ebbene, sappiamo tutti che la lavastoviglie necessita del suo “detersivo”. O, meglio, che per sgrassare piatti, posate, pentole e vari abbiamo bisogno di prodotti specifici. Prodotti che, a volte, hanno un costo non da poco. Per questo cerchiamo sempre di usarli con parsimonia.

Capita, però, di essere costretti a usare la lavastoviglie di frequente, ad esempio, come accennavamo prima, durante il periodo festivo quando cuciniamo in grandi quantità e abbiamo molti ospiti. Come ovviare, allora, al problema del consumo di detergenti?

Ebbene, dovete sapere che in casa avete già ciò che occorre per preparare con le vostre mani un detersivo fai da te super efficace per la lavastoviglie! Non temete, non servono ingredienti complicati, ma due semplici prodotti che di sicuro conoscete bene.

Stiamo parlando di comune succo di limone e di un po’ di sale fino! L’efficacia di questa miscela sarà davvero strepitosa e vi lascerà a bocca aperta. Ciò che dovete fare è spremere il succo dell’agrume, regolandovi per le quantità in base alla capienza e pienezza della lavastoviglie e aggiungere due o tre cucchiai di sale. Ottenuto un composto omogeneo siamo pronti per mettere in funzione il nostro elettrodomestico.

Il risultato sarà incredibile! Le nostre stoviglie saranno sgrassate, pulite e igienizzate, senza cattivi odori e brillanti. Un ottimo modo per evitare di consumare troppo detersivo quando abbiamo un bel po’ di piatti da lavare. Un trucchetto che può tornare utile ogni volta che ne abbiamo bisogno: fate una prova e potrete constatarlo con i vostri occhi! Scommettiamo che non vi era mai venuto in mente!