Kate Middleton, il regalo di Natale di William è low cost: puoi averlo anche tu!

Kate Middleton, il regalo di Natale del principe William è low cost: puoi averlo anche tu; ecco di cosa si tratta e quanto costa.

Primo Natale senza la regina Elisabetta per la Famiglia Reale. Un Natale diverso, che però i reali hanno festeggiato tutti insieme, nella dimora di Sandrigham. Era dal 2019 che la Royal Family non si recava nella residenza situata nella contea di Norfolk, per via della pandemia e quest’anno ci sono tornati. Tutti tranne Harry e Meghan, chiaramente.

Per le sue prime festività da re, Carlo ha potuto contare solo sulla presenza del suo primogenito William e, ovviamente, della sua splendida famiglia, composta da Kate Middleton e dai loro tre bambini, George, Charlotte e Louis. E, a proposito di William e Kate, sapete cosa ha regalato il principe alla sua metà in occasione del Natale? Scoprirlo vi stupirà perché si tratta di un oggetto dal prezzo decisamente abbordabile. Ecco di cosa si tratta!

Il regalo di Natale di William per la sua Kate vi stupirà: costa meno di 100 euro

Eleganza e stile da vendere. Kate Middleton non smette mai di stupire con i suoi look, sobri e semplici, ma nello stesso tempo mai banali. La duchessa di Cambridge ha convinto tutti anche con l’outfit scelto per il giorno di Natale, quando con il resto della famiglia si è recata alla chiesta di Santa Maria Maddalena, a Sandringham. Cappotto e cappello color kaki, una tonalità che si abbina alla perfezione con i colori e l’incarnato di Kate, ma a saltare agli occhi di tutti è stato anche un altro dettaglio…

Si, parliamo proprio degli orecchini, che la principessa di Galles ha indossato per impreziosire il suo look, decisamente minimal. Orecchini piuttosto vistosi, caratterizzati da un medaglione circolare ai quali sono unti diverse catenine con ciondoli pendenti. Un gioiello davvero delizioso, ma se vi dicessimo che costa meno di 100 euro? Proprio così, secondo quanto riporta il Sun, gli orecchini di Kate sono un modello di Sezane e costano 95 euro, precisamente il modello Diana. Secondo quanto si legge, è il regalo che William ha fatto alla sua consorte per questo Natale. Un regalo decisamente economico, considerando che si tratta del futuro re e della futura regina… Ma questo dimostra come un regalo possa avere un enorme valore a prescindere dal valore in denaro.

Niente diamanti e smeraldi, solo ottone riciclato e pietre naturali: gli orecchini, di colore blu e dorato, hanno fatto impazzire tutti. Non a caso, al momento, questo modello è introvabile online! Chi non vorrebbe indossare gli stessi orecchini della principessa? Come sempre, Kate si conferma icona di stile e fonte di ispirazione per tantissime donne. E voi, amate i suoi look?