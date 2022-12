Meghan Markle e Kate Middleton, colpo di scena: un gesto che potrebbe cambiare tutto; riguarda le festività di Natale.

Un Natale diverso, questo, per la Famiglia Reale. Il primo Natale senza Elisabetta II, scomparsa lo scorso settembre all’età di 96 anni. Il primo Natale da re per Carlo III e da regina consorte per Camilla, che, per la prima volta, ha i due figli accanto per le festività.

Tom e Laura, i due figli nati dal precedente matrimonio di Camilla con Andrew Parker Bowles, sono stati infatti invitati ad unirsi al banchetto reale a Sandringham , insieme ai loro bambini. Tutti riuniti per i festeggiamenti, insomma. Tutti tranne Harry e Meghan. A differenza di William e Kate, infatti, i duchi di Sussex non si sono uniti al pranzo di Natale, restando in California. Con l’uscita del documentario Netflix Harry & Meghan, le tensioni tra questi ultimi e la famiglia reali sembrano essere addirittura aumentate, ma un gesto ha attirato l’attenzione di tutti. Qualcosa che è accaduto proprio tra la famiglia di William e quella del fratello minore Harry… Ecco di cosa si tratta.

Meghan Markle e Kate Middleton, cosa è successo a Natale: segno distensivo?

Natale da separati, per i due principi William e Harry e per le rispettive consorti Kate e Meghan. I duchi di Sussex non si sono aggregati al resto della Royal Family, che, dopo due anni di stop per via della pandemia, sono tornati alla tenuta di Sandringham per festeggiare il Natale. Harry, Meghan e i loro bambini Archie e Lilibet sono rimasti a Montecito, dove vivono in una lussuosa villa, ma, nonostante la distanza, qualcosa ha legato la coppia alla Famiglia Reale. O meglio, alla famiglia di William e Kate.

Nonostante le tensioni, dissapori e le conseguenti feste a distanza, Kate e Meghan si sono scambiate i regali. No, non è come sembra. Secondo quanto si apprende da People, le due famiglie hanno provveduto a confezionare dei doni da scambiare, ma indirizzate ai bambini. William e Kato hanno spedito i regali ad Archie e Lilibet, mentre Harry e Meghan lo hanno fatto per i piccoli George, Charlotte e Louis. Lo scambio di doni, quindi, riguarda solo i piccoli di casa, che, chiaramente, nulla c’entrano con i disguidi di famiglia. Un gesto che, però, potrebbe rappresentare una piccola tregua anche per i genitori?

Staremo a vedere. Anche perché, come è noto, l’uscita della docu-serie dedicata ai duchi di Sussex non ha certo aiutato a migliorare i rapporti con la famiglia reale. Al contrario, la serie, uscita a metà novembre e diretta da Liz Garbus, contiene rivelazioni e racconti inediti che hanno infastidito non poco il resto della famiglia.