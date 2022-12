Netflix, questo nessuno se lo aspettava: cosa è successo sulla piattaforma

Quest’ultima novità di Netflix nessuno se la sarebbe mai aspettata: avete visto cosa è successo alla famosa piattaforma? Da non credere.

Se avete intenzione di chiudere il 2022 nei migliori dei modi ed aprire il 2023 in bellezza, non potete assolutamente perdervi queste ultime novità offerte da Netflix. Stando a quanto si apprende, infatti, sembrerebbe che siano in arrivo delle serie tv e dei film totalmente imperdibili, che vale sicuramente la pena vedere almeno una volta. Siete curiosi anche voi di sapere di quali parliamo? Prendete carta e penna:

A partire dal 30 Dicembre è disponibile su Netflix, The Glory. La serie tv è composta da otto episodi e racconta la storia di Moon Dong Eun, una giovanissima donna che sogna di fare l’architetto, che cerca la sua vendetta. Anni prima, infatti, era stata abusata ed ora che è diventata adulta sente la necessità di farsi giustizia; Il 30 Dicembre sarà una giornata decisamente importante per gli abbonati di Netflix: in questo giorno è prevista l’uscita del film Rumore Bianco. La pellicola racconta le vicende della famiglia Gladney sconvolta dall’arrivo di una nube letale causate da un drammatico incidente; Già da qualche giorno e, con esattezza, il 26 Dicembre è disponibile la prima stagione della serie tv The Treason. I suoi episodi raccontano la vita di Adam, di sua moglie Maddy e di Kara, giovane ragazza con cui un agente dei servizi segreti ha avuto una mezza tresca. Tra loro, quindi, si instaura una sorta di triangolo amoroso, che mira a portare a galla tutti i segreti di ciascun suo componente; Ad inizio anno, uscirà sulla piattaforma la serie tv Sguardo Indiscreto. Miranda, una spietata hacker, va in aiuto alla sua vicina Cleo quando questa è costretta a partire per un lungo viaggio. Molto presto, però, la giovane donna incontrerà un uomo che le cambierà completamente la sua vita. Si tratta, quindi, di un thriller ricco di colpi di scena, momenti di suspense e molto altro ancora; Nel primo giorno del 2023, infine, sarà disponibile la prima stagione di Caleidoscopio. Avete seguito anche voi La casa di carta? Questa serie tv è molto simile: si raccontano, infatti, le avventure di un gruppo di ladri che hanno intenzione di rapinare un caveau.

Degli appuntamenti totalmente imperdibili, non trovate? Vi consigliamo, quindi, di annotarvi le date d’uscita di queste straordinarie novità e di non perdervene nemmeno una.