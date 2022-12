Non l’hai mai fatto? Cosa succede se tieni premuta l’icona di Whatsapp, ti svolta la giornata

Hai mai provato a tenere premuto l’icona di Whatsapp? Provaci anche tu e vedrai che ti svolterà la giornata: pazzesco.

Chi è che non utilizza Whatsapp? Ne siamo certi: davvero in pochissimi! Reso disponibile su tutti gli smartphone da diversi anni a questa parte, l’applicazione di messaggistica istantanea permette a tutti i suoi fruitori di poter restare in contatto coi propri amici e parenti in modo del tutto gratuito. Quante volte, infatti, vi è capitato di mandare foto, video, messaggi audio e tanto altro ad un contatto in particolare o, addirittura, un gruppo di amici? Per quanto Whataspp continui ad essere tra le app più utilizzate da tutti noi, sono davvero tantissime quelle persone che non la conoscono a perfezione.

Non solo il sondaggio o la grossa opportunità che ci è stata offerta con uno degli ultimi aggiornamenti di Whatsapp, ma un’altra funzione dell’applicazione che è completamente inedita è quella di cui vi andremo a parlare tra qualche istante. Siamo certi che in pochissimi ne hanno notizia, ma che saranno numerosi coloro che non perderanno occasione di poterci provare appena termineranno di leggere il nostro articolo.

Vi è mai capitato di tenere premuta sull’icona di Whatsapp? Provateci anche voi e vi garantiamo che quello che ne uscirà fuori vi sconvolgerà completamente la giornata.

Tieni premuto sull’icona di Whatsapp e guarda cosa succede: davvero pazzesco!

Alla fine è proprio così: Whatsapp è davvero pazzesco! Abbiamo appena scoperto cosa può accadere tenendo premuto l’icona dell’applicazione e siamo completamente rimasti senza parole. Vi è mai capitato di provarci? Fatelo e vi assicuriamo che anche voi resterete di stucco! Forse non tutti lo immaginano, ma con uno dei nuovi aggiornamenti messo a punto dalla famosa app, è possibile accedervi in quattro e quattr’otto. Non credete affatto alle nostre parole? Fate una cosa: prendete il vostro telefono cellulare, sbloccatelo – qualora abbiate inserito un codice PIN – rintracciate Whatsapp tra le tutte applicazioni scaricate e tenuto premuto per qualche secondo la sua icona. Avete visto anche voi cos’è successo? Sì, è proprio quello che state pensando: il menù veloce!

Ovviamente, se tenuto premuto sull’icona di Whatsapp, si ha anche la possibilità di modificare la sua posizione sul nostro smartphone o addirittura eliminarla definitivamente. La funzione che, però, ci occorre oggi, è proprio quella di accedere al menù veloce. Se, infatti, un iOS e provate a fare ciò che vi abbiamo appena detto, vedrete che vi appariranno queste opzioni ‘cerca’, ‘nuova chat’, ‘fotocamera’ e ‘il mio codice QR’. Insomma, tutte possibilità utilissime, che sicuramente ti faranno risparmiare tantissimo tempo.

Davvero geniale, non trovate? Cosa aspettate, quindi? Provateci anche voi e vi assicuriamo che vi svolterà la giornata.