La maggior parte di noi tiene in casa qualche fetta di pancarré: taglia i bordi, aggiungi questo e in pochi minuti prepari un capolavoro

Non serve essere dei grandi chef per lasciare tutti a bocca aperta. Ve lo dimostreremo con una ricetta semplicissima e veloce che riuscirà a conquistare il palato di tutti quanti. Avremo bisogno di pochi ingredienti e questa meraviglia diventerà uno dei nostri dessert preferiti. Prendi il pancarré, taglia i bordi e aggiungi questo: pochi minuti per un capolavoro.

Prima di scoprire la nostra ricetta lampo e semplicissima abbiamo un’altra chicca da consigliarvi. Di sicuro anche voi avete del pandoro avanzato in casa, che non siete riusciti a consumare il giorno di Natale. E allora provate ad arricchirlo con questa crema favolosa: diventerà goloso come mai prima e farà innamorare chiunque lo assaggi!

Torniamo ora al nostro capolavoro: preparate il pancarré e mettiamoci subito all’opera, vi verrà l’acquolina in bocca!

Taglia i bordi del pancarré e fai così: che capolavoro prepari in poche mosse

Cosa ci serve:

fette di pancarré;

latte quanto basta;

crema alla nocciola;

200 grammi di mascarpone;

gocce di cioccolato bianco;

200 ml di panna per dolci;

180 grammi di zucchero a velo;

granella di nocciole.

Per prima cosa andiamo a preparare la farcitura così avrà il tempo di rassodarsi mentre ci dedichiamo al resto. Lavoriamo il mascarpone con la crema alla nocciola, ne basteranno due o tre cucchiai, servendoci di un frullino. Quando avremo un composto liscio e omogeneo copriamo con la pellicola e mettiamo in frigo.

In una ciotola a parte mischiamo la panna per dolci con lo zucchero a velo e anche in questo caso serviamoci del frullino per ottenere un composto liscio e senza grumi. Mettiamo anche questo in frigo.

Intanto tagliamo via i bordi delle fette di pancarré e andiamo a sistemarle su di un ripiano ricoperto di pellicola per alimenti. Posizioniamole una accanto all’altra, bordo contro bordo, su due file sia in orizzontale che in verticale così da ottenere un rettangolo di medie dimensioni.

Andiamo ad inumidire le fette di pancarrè con del latte a temperatura, senza esagerare. Basterà che siano appena “bagnate”. A questo punto andiamo a ricoprirle con la crema al mascarpone e alla nocciola e spalmiamola per bene lasciando un po’ di margine ai bordi. Aiutandoci con la pellicola avvolgiamo il rettangolo di pancarré a formare una girella. Fermiamo la chiusura con la pellicola e mettiamo ad assestare in frigo per un’ora. A questo punto riprendiamo la girella, togliamo la carta da forno e ricopriamola con la crema di panna e zucchero a velo, aiutandoci con un coltello. Non rimane che spolverare con la granella di nocciole e il gioco è fatto. Una volta tagliata a fette farà perdere la testa a tutti!