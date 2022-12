Royal Family, il gesto del principe Louis non poteva passare inosservato: incredibile! 

Royal Family, il gesto del principe Louis non poteva passare inosservato: avete visto che cosa ha fatto? Incredibile!

Per la Royal Family questo è stato sicuramente un Natale particolare e diverso. L’assenza della Regina Elisabetta si fa sentire e non sono mancati i gesti nei suoi confronti nei mesi successivi alla sua perdita. La sovrana è venuta a mancare lo scorso settembre, dopo circa 70 anni di Regno. Quest’anno, durante le festività, è accaduto qualcosa del tutto nuovo: è successo a quanto pare per la prima volta.

Come ha riportato The Teleghraph, per il pranzo di Natale, si sono uniti anche i due figli di Camilla, Tom e Laura, nati dal primo matrimonio con Andrew Parker Bowles. Non solo, ma alla tavola si sono aggiunti anche i nipotini acquisiti di re Carlo. Sembrerebbe che quest’ultimo sia molto legato a loro. Questa è la prima volta che i figli della regina consorte presenziano ad un evento reale.

Un grande cambiamento che ha aperto le porte e ha allargato la festa. Ovviamente al tavolo erano presenti anche William e Kate con i loro figli. Sembrerebbe che solo Harry e Meghan non ci siano stati, dato che sono impegnati con il documentario che li vede protagonisti, uscito da poco su Netflix. Prima ancora però che la famiglia reale si mettesse al tavolo, è successo qualcosa di inaspettato: ecco il gesto che avrebbe fatto il principe Louis.

Royal Family, il gesto del principe Louis non poteva passare inosservato: cosa ha fatto in questi giorni

Nel giorno di Natale si è tenuta la funzione nella Chiesa di Santa Maria Maddalena, prima però i reali hanno salutato la folla presente intorno al posto. Anche il principe Louis, il figlio maggiore di William e Kate, era presente e i suoi movimenti non sono passati inosservati. Sembrerebbe che una fan reale abbia consegnato al tenente colonnello Johnny Thompson un disegno dell’orso Paddington. Nel filmato che in molti hanno condiviso sui social, si vede il piccolo stendere la mano per chiedere al colonnello di vedere il disegno che gli avevano dato.

Subito dopo lo prende e lo consegna sorridente alla mamma per mostrarglielo. Non solo, ma Louis avrebbe preso il foglio per farlo vedere alla bambina con cui Kate Middleton stava parlando. Un gesto dolcissimo che non poteva passare inosservato al mondo intero.