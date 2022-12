Royal Family, è la prima volta che succede: ancora non ci possono credere; novità assoluta per la famiglia reale e riguarda le festività di Natale.

Una Natale diverso, questo, per la Royal Family. Si tratta del primo Natale senza l’amatissima regina Elisabetta, scomparso lo scorso settembre, dopo 70 anni di regno. Festività particolari che, però, sono arricchite da una clamorosa novità.

Qualcosa che è accaduto per la prima volta quest’anno, come riportano diversi giornali inglesi e che riguarda proprio la festa più emozionante dell’anno. Durante le feste, celebrate come sempre a Sandringham, non ci saranno Harry e Meghan, sempre più in conflitto con la famiglia, soprattutto dopo l’uscite del documentario Netflix. Ci sarà, però, qualcun altro che, per la prima volta in assoluto, si unirà a re Carlo III e il resto della famiglia per il Natale. Scopriamo di chi si tratta.

Il Natale della Royal Family: è accaduto quest’anno per la prima volta in assoluto

Due invitati assolutamente inediti per le feste di Natale 2022 della Royal Family. Ad annunciarlo, tra gli altri, The Teleghraph, che ha rivelato chi si è unito a Carlo e Camilla per il pranzo di Natale ( e probabilmente altre festività). Si tratta di Tom e Laura, i figli di Camilla nati dal suo primo matrimonio con Andrew Parker Bowles. 47 anni lui e 44 lei, sono stati invitata dal re e dalla regina consorte insieme, ovviamente, ai loro cinque bambini: Lola e Friedrick sono i figli di Tom e della sua ex moglie Sara Buys, mentre Elisa e i gemelli Gus e Louis sono nati dal matrimonio tra Laura e l’ex modello Harry Lopes. Ben cinque bambini si uniscono, quindi, ai figli di William e Kate, con grande gioia per il Re Carlo: come sottolineato dalla stessa Camilla, Carlo è legatissimo ai suoi nipoti acquisiti, coi quali ama giocare e divertirsi.

Per la prima volta, quindi, Camilla trascorre le festività natalizie da regina consorte ma anche in compagnia dei suoi figli e dei suoi nipotini. Un debutto assoluto per Tom e Laura Parker Bowles, che per la prima volta presenziano a eventi reali. Al banchetto della Royal Family, oltre a William, Kate e i loro bambini, ci saranno i fratelli di Re Carlo, Anna, Andrea ed Edoardo. Il re sarà attorniato da affetti e da bambini, ma con lui non ci saranno i figli dei duchi di Sussex.

Come abbiamo detto, Harry e Meghan Markle non passeranno il Natale con il resto della famiglia a Sandringham, ma restano in California per tutto il tempo delle festività. Nonostante la distanza, però, People riporta che Harry e William si scambieranno dei doni per i rispettivi bambini. L’inizio della tregua?