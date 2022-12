Se hai avuto ospiti in casa a Natale devi fare attenzione adesso: non dimenticare di farlo

Se hai avuto ospiti in casa a Natale devi fare attenzione adesso a questo: c’è un ‘dettaglio’ a cui non hai mai pensato, non dimenticare di farlo.

Abbiamo trascorso il Natale con la famiglia e con gli amici a casa. Molte persone hanno preferito cenare in un ristorante per trascorrere una festa diversa ma anche per evitare di cucinare e sporcare. Questo periodo dell’anno è molto atteso, sono tantissimi coloro che non vedono l’ora che arrivi per sentire la magia che sprigiona. Basta andare in giro per le strade e sentire il profumo del cibo e l’atmosfera piena di colori e rumori.

Chi la Vigilia, il Natale e Santo Stefano ha mangiato a casa avrà occupato molto del tempo nella preparazione delle pietanze da portare a tavola. Sono tanti i piatti tipici e cambiano di posto in posto. Infatti conoscerete tantissime persone che sono di una diversa regione e che avranno preparato pietanze diverse. C’è chi opta più per il pesce e chi invece per la carne. In questi giorni di festa siamo soliti stare con le persone che amiamo e a cui vogliamo bene.

C’è un ‘dettaglio’ che forse a molti non sarà mai venuto in mente ma se avete avuto ospiti in casa a Natale dovete fare assolutamente attenzione: non bisogna dimenticare di fare questo, è molto importante.

Se hai avuto ospiti in casa a Natale devi fare assolutamente attenzione a questo: non dimenticarlo di farlo più

In questi giorni di festa abbiamo avuto in casa degli ospiti a cena o a pranzo, che siano fratelli, sorelle, genitori o amici. In molti non ci avranno proprio pensato ma quando si hanno altre persone nella propria dimora bisogna fare attenzione sempre ad un ‘dettaglio’. D’ora in poi non dovete più dimenticare di farlo ogni volta che avrete qualcuno a casa.

Quando stiamo mangiando può capitare a tutti di aprire le porte e le finestre senza lavare le mani. In questo caso le maniglie tendono a sporcarsi e quando le laviamo, molte volte, lo sporco non va via subito. Inoltre, potrebbe anche capitare di dimenticare di farlo e di lasciarle unte. Potete però evitare tutto questo, con il semplice utilizzo di un limone e del bicarbonato. Con questa soluzione eviterete che le vostre maniglie si sporchino in continuazione.

Vi basterà un cucchiaino di bicarbonato in una ciotola, poi un bicchiere di succo di limone e dovrete mescolare il tutto fino a quando non saranno amalgamati. Con un panno andrete a versare il composto su ogni maniglia, pulendola. In questo modo avrete trovato non una soluzione ma ben due, il motivo? Facendo così i pomelli delle porte non solo saranno puliti ma se voi e i vostri ospiti li toccherete con le mani sporche, vi basterà solo passare il panno con il composto che avete preparato.