Sonia Bruganelli lo mostra sui social: un ‘dettaglio’ che non sfuggirà a nessuno; la foto condivisa dall’opinionista del GF Vip non è passata inosservata.

Lavora da anni dietro le quinte, ma da un po’ di tempo Sonia Bruganelli è diventata a tutti gli effetti un personaggio tv. Schietta e senza peli sulla lingua, è alla sua seconda edizione consecutiva del GF Vip, nelle vesti di opinionista: un ruolo che le calza a pennello. Un ruolo che, però, ha lasciato per qualche settimana, proprio come accadde l’anno scorso…

In occasione delle festività di Natale, Sonia ha abbandonato momentaneamente la sua postazione nello studio del reality show, volando in America con la sua famiglia. Al suo posto, per due puntate, la coppia formata da Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, attuali conduttore del GF Vip Party su Mediaset Infinity. E, in diretta dagli USA, Sonia continua comunque a tenersi in contatto con i suoi followers, attraverso il suo seguitissimo canale di Instagram, che conta ben 811 mila seguaci. In particolare, uno scatto condiviso qualche giorno fa dalla moglie di Bonolis nelle stories non è passato inosservato... Scopriamo di cosa si tratta!

Sonia Bruganelli, lo scatto social non passa inosservato: “È uno sporco lavoro ma…”

Piccola vacanza per Sonia Bruganelli, che anche quest’anno non ha rinunciato a trascorrere le festività in famiglia, mettendo in ‘pausa’ il suo ruolo da opinionista al GF Vip. Niente paura: Lady Bonolis tornerà al fianco di Orietta Berti fra due puntate e, quindi, sarà lontana dagli schermi soltanto per due appuntamenti. Nel frattempo, si gode il suo soggiorno in America, dove è volata con la sua famiglia per conoscere il nuovo nipotino, nato qualche mese fa. Il figlio di Bonolis, Stefano, e la sua compagna Candi hanno dato alla luce il piccolo Sebby e tutta la famiglia Bonolis – Bruganelli è corsa in America per unirsi a loro. E, proprio dall’America, Sonia condivide alcuni attimi delle sue giornate, come quello che vi mostriamo ora.

L’opinionista del GF Vip si gode un momento di relax sul divano, di fronte al quale si vede un tavolino imbandito alla perfezione. Cioccolatini, posate, un cesto di frutta, due flute ( i classici bicchieri per spumante) e una bottiglia tenuta in fresco nell’apposito secchiello: anche in America, Sonia non si fa mancare niente. E a colpire tutti, oltre al tavolo, è stata anche la frase allegata dalla Bruganelli allo scatto. “È uno sporco lavoro ma qualcuno dovrà pur farlo”, ha scritto la moglie di Bonolis sullo scatto, con la solita ironia che la contraddistingue.

Una vacanza ricca di amore, attorniata dai suoi affetti più cari, ma i fan non vedono l’ora di rivederla al suo posto al GF Vip.