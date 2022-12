Le tende hanno bisogno di un tuo intervento dopo Natale: fai così e avranno un profumo delicatissimo; un trucchetto di cui non farai più a meno.

Stai trascorrendo delle piacevoli feste di Natale? Super pranzi e maxi cene in famiglia e, tra qualche giorno, una nuova super ‘abbuffata’ di Capodanno! Tutto molto bello, ma, al termine delle festività, c’è da fare une bella pulizia generale alla tua casa, soprattutto se hai ospitato tante persone più di una volta. E, se non sai da dove partire, te lo consigliamo noi: le tende.

Utilissime oltre che perfette per completare l’arredamento, le tende vanno lavate con una certa frequenza, per igienizzarle in primis ma anche per eliminare grigiori, aloni e cattivi odori. È proprio a questi ultimi che facciamo riferimento: dopo i tanti pranzi e cene, soprattutto a base di fritto, serve un pronto intervento per le tue tende, che saranno diventate una vera e proprio ‘spugna’ di cattivi odori. Come fare per farle tornare come nuove, con un profumo fresco e, allo stesso tempo, delicato? Ecco la soluzione a cui non potrai rinunciare.

Occupati delle tue tende dopo Natale: con questo metodo torneranno come nuove

Manca ancora un bel po’ al termine delle vacanze natalizie, ma, da amante del pulito, stai già pianificando le varie faccende di cui occuparti quando le feste saranno volate via. Tra queste c’è la pulizia delle tende, un’attività a volte scocciante, ma necessaria, soprattutto dopo un periodo pieno e caotico come quello di Natale. Ti abbiamo già parlato del lavaggio, per il quale è consigliato utilizzare il sapone di Marsiglia: un ingrediente naturale perfetto per le tende, che torneranno bianchissime grazie all’azione di questo detergente. Ma cosa fare per combattere i cattivi odori?

La prima mossa che puoi attuare è quella di aggiungere oli essenziali, alla profumazione che preferisci, durante il lavaggio, ma non è l’unico trucchetto! Puoi creare un vero e proprio spray personalizzato, da utilizzare tutti i giorni come deodorante per le tue tende. Come procedere? Non devi fare altro che far bollire acqua demineralizzata e un cucchiaio di bicarbonato di sodio: successivamente, lasciate raffreddare e riponete tutto in un contenitore spray. Ora viene il bello: aggiungi qualche cucchiaino di olio essenziale, al gusto che preferisci! Avrai un profumatore spray super personalizzato, da poter utilizzare ogni volta che vuoi, anche tra un lavaggio e l’altro!

Così riuscirai a combattere i cattivi odori che, inevitabilmente, si attaccheranno alle tue tende, soprattutto se vicine alla zona cucina. Il profumo che conferirà al tessuto sarà deciso ma allo stesso tempo delicato: lo sentirai, ma non ti ‘infastidirà’. Provare per credere: non potrai fare più a meno di questo deodorante, super naturale e, soprattutto, decisamente economico rispetto a quelli attualmente in commercio.